Francesca Benevento, la consigliera no-vax del XII Municipio e candidata al Consiglio comunale nella lista civica di Enrico Michetti, non ci sta a farsi attribuire l’appellativo di “antisemita”, in merito alle affermazioni espresse contro il ministro della Salute Roberto Speranza, da lei definito “ebreo che risponde agli ordini del padrone“. Raggiunta su Telegram dall’Adnkrons, Benevento si difende dalle polemiche. Per poi attaccare la categoria dei giornalisti: “Ma dovete pur scrivere qualcosa, altrimenti come guadagnate lo stipendio?“, sostiene Benevento, travolta in questi giorni dalla bufera per alcuni suoi vecchi post complottisti contro il vaccino anti-Covid e contro il ministro della Salute.

“Attendo una rettifica”

La ex grillina fa trapelare il suo sfogo contro lo staff del candidato sindaco. Michetti, , che ha preso le distanze dalla candidata al Consiglio comunale, agli organi di stampa aveva affermato di aver tentato di mettersi in contatto con Benevento, senza riuscirci. Il candidato di centrodestra al Campidoglio infatti vuole contattare la no-vax consigliera per comunicarle le sue decisioni in merito alla sua presenza nella lista civica. Benevento, però, racconta all’Adnkronos un’altra versione, sostenendo che è stato Michetti a sfilarsi dal confronto con lei: “Sono in contatto con la segreteria di Michetti… Attendo che rettifichino, altrimenti li aspetta una figura meschina“, minaccia l’ex M5S.

“Ieri (7 settembre) mi hanno detto che mi avrebbe chiamato Michetti, dopodiché, invece, hanno detto che aveva una lunga riunione. Non ha quindi voluto parlare con me nonostante io lo avessi cercato“, ha spiegato l’ex grillina all’agenzia Adnkronos. “Tutte falsità“, insiste la candidata, che ne ha anche per la categoria dei giornalisti, alla quale riserva parole non esattamente al miele: “Ipocriti lecchini servi del potere, corrotti come i politici al soldo di Big Pharma“.

Chi è Francesca Benevento?

Prima di abbracciare le teorie del complotto e sposare la linea del centrodestra, la consigliera comunale era nel M5S, da cui si è sfilata dopo mesi di attacchi frontali e mal di pancia mai nascosti. Si è poi unita al gruppo Misto dell’Aurelio. Ha conseguito una laurea in Architettura ed è iscritta all’albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici Anac e a quello dei consulenti tecnici d’ufficio del tribunale di Roma in qualità di architetto, progettista e pianificatore.

La sue uscite sui vaccini e Covid-19 hanno nutrito i malumori del Movimento e le hanno regalato qualche giorno off da Facebook. Il social network di Zuckerberg l’ha bloccata per 60 giorni. A quel punto si è spostata su Telegram, dove la seguono in oltre 200. Qui, Benevento ha conquistato i cuori e simpatie di molti no-vax.

Redazione

© Riproduzione riservata

Serena Console