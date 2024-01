Gli ultimi attacchi dell’armata russa contro l’Ucraina hanno abbattuto fortemente il morale del popolo di quel disgraziato paese. Ma la guerra non sta per finire e tutto lascia supporre che durerà anni ed anni. Non siamo alla vigilia di una vittoria degli aggrediti, ma neanche alla vigilia della vittoria degli invasori. Le corrispondenze dei pochi giornalisti embedded con l’esercito ucraino raccontano di un paese in ginocchio, che segue con angoscia ma anche con depressione i dibattiti politici in Europa e negli Stati Uniti perché sa che il loro esercito non ha alcuna speranza di progredire senza importanti investimenti in armi e munizioni.

Il ruolo del Regno Unito

L’ultima novità è quella rivelata la notte scorsa dal Times di Londra in un articolo di grande rilievo in cui si dice che il Regno Unito intende guidare la guerra contro la Russia anche e specialmente nel caso in cui Gli Stati Uniti, dopo una vittoria di Trump, volessero tirarsi indietro abbandonando Kiev. I magazzini delle armi europee sono ormai vuoti e le alte pile di proiettili per l’artiglieria non vengono rimpiazzate. In Ucraina stanno facendosi le munizioni da soli con proiettili di altissima qualità ma manca la polvere da sparo che deve provenire dall’Europa o dagli Stati Uniti.

La fonte vicina al Foreign Office di Londra, che ha passato l’informazione al Times sulla decisione di proseguire la guerra, usa un verbo frasale inconsueto affermando che l’Europa “is cranking through the gears” cioè sta facendo ripartire con i morsetti delle batterie esterne un vecchio catorcio che per anni è rimasto spento, nel caso in cui l’America mollasse l’Ucraina. E poiché per ora è ampiamente previsto che Donald Trump vinca la corsa alla Casa Bianca e faccia felice il suo ammiratore e fan Vladimir Putin.

La storia si ripete

Il governo di Londra avverte lo stesso senso di pericolo e di isolamento che sentiva il governo di Winston Churchill quando supplicava il Presidente Roosevelt di entrare in guerra contro Hitler, mentre quello, con tutto il popolo americano dietro, non ne voleva assolutamente sapere. Finché non fu Hitler a dichiarare guerra agli Stati Uniti. Londra teme che la storia si ripeta e si è candidata a guidare la coalizione antirussa dell’Europa che non vuole darla vinta a Putin permettendo che per la prima volta un Paese europeo invada con. Le proprie armi e bandiere un altro Paese europeo e se ne impadronisca.

La valutazione del Regno Unito è che la Russia, abbia speso quasi mezzo milione di soldati tra morti e feriti e che la guerra sta provocando malesseri molto profondi come dimostra il fatto che a Mosca le madri dei ragazzi al fronte hanno trovato un modo legale per protestare vestendosi di nero e depositando grandi mazzi di fiori al monumento dei caduti nella Grande Guerra Patriottica.

In Russia non esiste una “Seconda Guerra mondiale” ma una sola guerra “patriottica” combattuta dai russi contro i tedeschi dal giugno del 1941 quando Hitler ruppe l’alleanza con Stalin e scatenò l’“Operazione Barbarossa” contro l’Unione Sovietica totalmente impreparata. Putin ha vietato con una legge del 2019 che si parli o si scriva, anche sui blog, dell’alleanza militare e politica fra Urss e Terzo Reich per non dover ammettere che la Russia sovietica fu costretta ad accettare di allearsi con gli inglesi, i quali a loro volta soffrivano per l’assenza degli americani che arriveranno solo nel 1942.

La proposta del Regno Unito al vaglio di tutti i Paesi europei

Oggi il team dell’Intelligence dei Paesi europei sta preparando una intensa attività diplomatica e militare per sostituire gli Stati Uniti ormai incapaci di provvedere all’aiuto economico e militare all’Ucraina mentre Londra si prepara a sostituire Washington. Le informazioni cui fa riferimento il Times per l’autorevole penna della sua specialista in affari strategici Larisa Brown, indicano che tutti i Paesi europei, e non solo quelli dell’Unione, stanno valutando la proposta del Regno Unito che vorrebbe assumerebbe il comando delle operazioni aeree e di terra sviluppando il modello già attivo con la Norvegia con cui ha condotto operazioni navali, che hanno causato la distruzione del venti per cento della flotta russa nel Mar Nero.

Il piano

Il problema maggiore oggi è però il morale dell’esercito e del popolo ucraino, decimati e depressi dallo stesso tasso di mortalità che subiscono i russi, senza più prospettive di vittoria, mentre seguitano ad attaccare a ondate contro le fortificazioni russe in cui muoiono migliaia di giovani donne arruolate nella fanteria d’assalto.

Gli ucraini fabbricano nuovi e micidiali proiettili, ma non hanno sufficiente polvere da sparo. Poco consola l’entrata in azione di alcuni caccia F16 con i primi piloti che hanno terminato il corso di addestramento in Usa o in Gran Bretagna: sono troppo pochi e – come ha commentato cinicamente Vladimir Putin- “faranno soltanto dilatare il tempo della sconfitta ucraina”. Nuovi sprazzi di speranza vengono dalla Svezia, che ha annunciato la spedizione di caccia di quarta generazione Saab, ma il dato più grave è lo shock per le centinaia di missili a lungo e medio raggio insieme a droni iraniani che in meno di una settimana hanno colpito tutte le città ucraine compresa la capitale: evento che ha mostrato il salto di qualità dell’armamento e del comando russo che, oltre ad aver ricevuto 170 mila giovani di leva da gettare nella macelleria delle due artiglierie, ha esibito molti nuovi proiettili con cui distruggere le strutture civili come le centrali della corrente elettrica da cui dipendono le comunicazioni e il riscaldamento.

Così l’inverno sta diventando un incubo e gli ucraini hanno dovuto prendere atto che il loro sistema antiaereo è in grado di intercettare soltanto l’ottanta per cento dei missili e droni russi, il che vuol dire che un quinto dei missili va a segno. Infatti, i russi hanno quintuplicato il fuoco delle loro batterie: “Ogni dieci colpi russi, noi riusciamo a piazzarne sì e no due” ha dichiarato un ufficiale dello Stato maggiore ucraino. Ma il presidente Zelensky, la cui popolarità è in discesa, si è detto fiducioso verso il Regno Unito “l’ultimo e solo vero alleato su cui possiamo contare fin dal primo giorno”.

Paolo Guzzanti Giornalista e politico è stato vicedirettore de Il Giornale. Membro della Fondazione Italia Usa è stato senatore nella XIV e XV legislatura per Forza Italia e deputato nella XVI per Il Popolo della Libertà.

