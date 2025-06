In un momento storico molto delicato, segnato dall’antisemitismo che ha rialzato la testa in tutto il mondo, il Riformista guida la battaglia culturale al fianco di Israele. Per dire no all’odio e alla discriminazione, per riaffermare un impegno chiaro e coraggioso in difesa dei valori di libertà e democrazia. Con questo spirito oggi pomeriggio a Roma, al Teatro Rossini, dalle ore 18 si terrà l’incontro pubblico “Dalla parte di Israele”. L’appuntamento nasce da un appello che in soli quattro giorno ha raccolto oltre 5.500 firme, a cui si è aggiunto un secondo manifesto sottoscritto da intellettuali, autorità internazionali e istituzioni.

L’incontro, moderato da Aldo Torchiaro e Tiziana Della Rocca, è strutturato in cinque atti tematici: i volti della nuova generazione; politica e democrazie occidentali; i media, la guerra dell’informazione e la verità distorta; le donne e la libertà sotto attacco; il futuro di Israele e dell’Occidente. Si confrontano i protagonisti della politica, della cultura e del giornalismo. I saluti istituzionali sono affidati al direttore del Riformista, Claudio Velardi, e al presidente della Comunità Ebraica Romana, Victor Fadlun. Tra gli ospiti, spiccano nomi come Giulio Terzi di Sant’Agata, ex ministro degli Esteri, la senatrice Mariastella Gelmini, Paolo Liguori, direttore editoriale di TgCom24, il Colonnello britannico Richard Kemp (in collegamento video), l’ex ambasciatore Luigi Mattiolo e Dan Diker del Jerusalem Center for Public Affairs. L’evento ospita anche giovani voci come Noà Bentura, Luca Sablone e Anuk Lévy, impegnati nella difesa di Israele.

