Fedez torna sul palco di Sanremo sotto i riflettori del gossip per la fine della sua storia con Chiara Ferragni e l’amore “impossibile” con Angelica Montini. E di amore – seppur metaforico – non può che parlare il suo brano in gara. Il rapper di Rozzano era già salito sul palco dell’Ariston nel 2021, seppur in compagnia di Francesca Michielin cantando “Chiamami per nome” arrivando secondo dopo i Maneskin. Ora il bis, da solo. Si presenta a Sanremo con “Battito”, una canzone d’amore “dedicata ad una donna che in realtà non esiste e che rappresenta la depressione”, ha spiegato nella presentazione ufficiale.

Il testo di Battito di Fedez

Ti porterei in terapia

Solo per farti capire, il male che fai

Spero che sia un’amnesia

Spengo la luce e mi vieni a trovare

Fluoxetina, poca saliva

Quando mi trovo a parlare di te

Sei la carne è viva

La mente è schiva

Vaga nel buio più buio che c’è

Sento un pugno nello stomaco

Le paranoie hanno bisogno di troppe attenzioni

Forse mento

Quando ti dico

Sto meglio

Stringimi avvolgimi

Poi lasciami respirare

Serotonina cercasi

Illudimi

Dentro i miei occhi

Guerra dei mondi

Tu mi conosci

Meglio di me

Vorrei guarire

Ma non credo

Vedo nero pure il cielo

Vetri rotti schegge negli occhi

Prenditi i sogni

Pure i miei soldi

Basta che resti lontana da me

Vedo il bicchiere

Mezzo pieno

Con due gocce di veleno

Tu mi fotti

Respiri corti

E aumenta pure il battito, battito

Battito, battito

Battito, battito, battito, battito, battito accelerato affronto una guerra da disarmato

Ho alzato barriere di filo spinato

Ma le ho sempre messe nel lato sbagliato

Mi sento annullato

Dottore che cosa mi ha dato

Socialmente accettato

Anestetizzato

Da un metodo legalizzato

Calmati

Sto contando i battiti

Siamo così fragili

Ci feriamo anche sfiorandoci

Ti ho odiata te lo giuro

Facciamo un po’ ciascuno

Basta un po’ di zucchero e va giù pure il cianuro

Sento un pugno nello stomaco (nello stomaco)

Le paranoie hanno bisogno di troppe attenzioni

Forse mento

Quando ti dico

Sto meglio

Dentro i miei occhi

Guerra dei mondi

Tu mi conosci

Meglio di me

Vorrei guarire

Ma non credo

Vedo nero pure il cielo

Vetri rotti schegge negli occhi

Prenditi i sogni

Pure i miei soldi

Basta che resti lontana da me

Vedo il bicchiere

Mezzo pieno

Con due gocce di veleno

Tu mi fotti

Respiri corti

E aumenta pure il battito, battito

Sembra di galleggiare

Sopra ad un mare statico, statico

Stringimi avvolgimi

Poi lasciami respirare

Serotonina cercasi

Uccidimi

Dentro i miei occhi

Guerra dei mondi

Tu mi conosci

Meglio di me

Vorrei guarire

Ma non credo

Vedo nero pure il cielo

Vetri rotti schegge negli occhi

Prenditi i sogni

Pure i miei soldi

Basta che resti lontana da me

Vedo il bicchiere

Mezzo pieno

Con due gocce di veleno

Tu mi fotti

Respiri corti

E aumenta pure il battito, battito

Battito, battito

Battito, gli autori

di A. La Cava – F. Abbate – F. L. Lucia –

N. Lazzarin – A. La Cava – F. Abbate

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Dodo Music Italia/

Intera Music/Doom Entertainment

I precedenti di Fedez a Sanremo

Non solo il brano con Francesca Michielin, Fedez aveva partecipato ad alcune serate di Sanremo anche in qualità di ospite nel 2023, interagendo con Rosa Chemical e portando il freestyle di un brano politico, lanciando invettive contro il viceministro Bignami e il ministro Roccella.

Il testo del brano rap a Sanremo 2023: “Uno sciacallo, un avvoltoio e un egocentrico entrano in un bar e il barista chiede: Ciao Fedez che cosa ti preparo?. Ah, è il ritorno del coglione sulla traccia, ma quello a cui nessuno l’ha detto in faccia. Che non è un fake, e non fa i video con la scaccia, vieni a prenderti il perdono dalle mie braccia. Scendo dal catamarano con la carta in mano, Sono Napoleone con la sindrome del nano, decido io quando venire, bro, me lo preparo come Matteo Messina Denaro. Secondo a Sanremo con la vittoria dei Maneskin, free the nipples come Victoria dei Maneskin. Frate, non sei primo in niente se sei primo in Fimi, chè nella vita tutto ha un prezzo pure gli streaming. Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite, forse è meglio il viceministro vestito da Hitler. Purtroppo l’aborto è un diritto sì, ma non l’ho detto io, l’ha detto un ministro. A volte anche io sparo cazzate ai quattro venti, ma non lo faccio a spese dei contribuenti, perché a pestarne di merde sono un esperto. Ciao Codacons, guardo come mi diverto. Vabbè sdrammatizziamo, ho avuto il cancro e come un vero duro sono andato in tele e ho pianto. Se penso a chi mi ha dato la forza guardo in alto il ricordo di Gianluca che porto su questo palco”.

