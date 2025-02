Francesca Michielin torna a Sanremo per la terza volta, a quattro anni dalla sua ultima partecipazione, con il brano Fango in Paradiso. La canzone, una ballata dal sapore classico, affronta il tema della fine di un amore e delle sue conseguenze emotive, evocando immagini di dolore e sofferenza, come suggerisce il riferimento alle centomila lacrime.Questa partecipazione segna un cambiamento per l’artista veneta, che dichiara di non essersi mai esposta così profondamente in una canzone. Pur avendo già interpretato brani intensi e impegnati, stavolta ha scelto di mettere a nudo la propria fragilità in modo inedito. Il titolo Fango in Paradiso è nato in maniera spontanea, riflettendo il contrasto tra un amore idealizzato e la realtà amara della separazione.

Il testo di “Fango in Paradiso”

Dopo centomila lacrime

Le grondaie cadono

Non so se vorrei rifarlo da capo

Quasi speravo tu mi avessi tradito

Ti avrei scritto tutto in un messaggio

Ma non sapevo se ero in grado

Mi hai fatta piangere fuori dallo stadio

Ma avrei voluto fosse tutt’altro

E va bene

E va bene

E va bene così

Non mi aspetto niente di sensato

Come quei cartelli gialli per terra con su scritto

“Attenzione! Il pavimento è bagnato”

Come se

Cambiasse ancora qualcosa così

Ci vorrebbe un’altra vita in un film

E quanto amore sprecherò

Quanti vetri rotti

Che sono plastica

Per i tuoi stupidi occhi

Se non piangi mai

Programmare un addio chiusi in macchina

Era tutta teoria ma non pratica

Mi dispiace però

A volte capita

Di volersi sempre

O mai più

Non c’è più il soffitto

Chissà con chi farai un figlio

Se poi cambierai indirizzo

Se c’è fango in paradiso

Quante volte mi avrai fatto il cinema

Dentro a quel supermercato

Non so se l’avevi considerato

Che uno dei due sarebbe stato da schifo

Ma va bene

Va bene

Più o meno così

Non mi aspetto niente di sensato

Da chi l’edera la compra già finta e poi in estate la tiene su un balcone in un vaso

Come se

Cambiasse ancora qualcosa così

Ci vorrebbe un’altra vita

E quanto amore sprecherò

Quanti vetri rotti

Che sono plastica

Per i tuoi stupidi occhi

Se non piangi mai

Programmare un addio chiusi in macchina

Era tutta teoria ma non pratica

Mi dispiace però

A volte capita

Di volersi sempre

O mai più

Non c’è più il soffitto

Chissà con chi farai un figlio

Se poi cambierai indirizzo

Se c’è fango in paradiso

Ma non lo so

Programmare un addio chiusi in macchina

Quasi zero poesia, solo pratica

Mi dispiace però

A volte capita

Di amarsi sempre

O mai più

Non c’è più il soffitto

Chissà se ti vedrò in giro

Se avrai perso, se avrò vinto

Se c’è fango in Paradiso

Gli autori di “Fango in Paradiso”

Fango in Paradiso

di F. Michielin – A. Raina – D.Simonetta

Ed. Eclectic Music Publishing/Copyright Control

