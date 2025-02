È una ballata rivolta a una donna, una donna “fredda come la neve”, in cui un sentimento si spegne per l’incapacità di sognare, correre e soffrire. “Mi sono messo a nudo per dare spazio a una storia davvero intensa “, racconta Irama, in gara al Festival di Sanremo 2025. “Canto un amore viscerale che si consuma lentamente, che si distrugge piano piano da entrambe le parti”.

Irama a Sanremo, da giovane fu scoperto da Carlo Conti

29 anni, ma al Festiva di Saremo vanta già una grande esperienza. La prima volta di Irama fu nel 2016, nella sezione nuove proposte. E fu proprio Carlo Conti a scoprirlo: “Ho un ricordo bellissimo di quell’anno. Avevo fatto la selezione da indipendente, senza una grande casa discografica alle spalle”. Poi le competizioni da Big: 2019, 2021, 2022, 2024. Sarà la sua sesta volta nella città della musica.

Il testo di “Lentamente”

Non ti ricordi che

Sei stata tu crudele, crudele, crudele

Fredda come la neve, la neve, la neve

Perché era solo una scusa l’idea

Che tra noi era soltanto sesso

Come se tu

Almeno tu

Col tuo profumo d’estate

Tornassi un attimo

E c’è qualcosa che ti agita

Smetti di piangere mi guardi che sei fradicia

E mi strattoni mentre mi tiri la manica

Cerco il tuo sguardo ma ti giri dall’altra parte

Ma non so più come dirtelo

Vederci appuntamenti nascosti in ristoranti costosi

Ma non cambia niente

Lentamente si sta spegnendo

Ogni fottuto sentimento

È meglio fare l’amore se l’amore è un incendio

Speravi che i sensi di colpa finissero

Ma torneranno quando tornerò

E il tuo sorriso mi mastica

Ballavi nuda su una canzone classica (na na na)

Non te ne accorgi che hai distrutto tutto lentamente

Ho distrutto tutto lentamente

Tu

Almeno tu

In quella notte d’estate

Tornassi un attimo

E c’è qualcosa che ti agita

Smetti di piangere mi guardi che sei fradicia

E mi strattoni mentre mi tiri la manica

Cerco il tuo sguardo ma ti giri dall’altra parte

Ma non so più come dirtelo

Vederci appuntamenti nascosti in ristoranti costosi

Ma non cambia niente

Lentamente si sta spegnendo

Ogni fottuto sentimento

Non vedi che

Quando mi guardi davvero negli occhi

Non sai se scappare restare

Se hai voglia

Ma dimmi che sono lontano anni luce

Lontano da te

E te lo si legge dagli occhi che mi odi

E se in amore non soffri, non sogni, non corri, non so innamorarmi di te

Lentamente

Si sta spegnendo

Ogni fottuto sentimento

Ogni fottuto sentimento

Gli autori di Lentamente

di R. Fabbriconi – M. Zocca – F. M. Fanti – G. Colonnelli –

R. Fabbriconi – M. Zocca – F. M. Fanti

Ed. Eclectic Music Publishing/Bambam/

Maira/Iris Flower/Music Union

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco