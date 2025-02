Nel loro quarto Festival di Sanremo da Big, i Modà presentano “Non ti dimentico”, un brano che incarna pienamente la loro identità musicale. La canzone racconta di un amore segnato dal rimpianto e dall’orgoglio, mettendo in luce quel momento cruciale in cui bisogna trovare il coraggio di voltare pagina e accettare che il destino ci ha riservato strade diverse: “Forse è vero, siamo fatti tutti e due per qualcun altro. Volevo portare a Sanremo una canzone d’amore intensa e autentica” – spiega Kekko Silvestre – “Il testo è forte e mi permette di esprimermi al massimo, con tutta l’energia che amo trasmettere quando canto: tutti abbiamo qualcuno che rimane indelebile nel nostro cuore”.

Il testo di “Non ti dimentico” – Modà

Convivere con il senso di che sarebbe stato

Parlare di coraggio quando sai che non lo hai avuto

E camminare in strada con lo sguardo verso il basso

Cercando le risposte tra i tuoi passi sull’asfalto

E chiedersi se credi davvero in qualche cosa

Se non lasciarti andare fa più male o più paura

L’ho letto sull’oroscopo che quelli del mio segno

Di complicarsi i piani quasi ne hanno un po’ bisogno

E non te l’ho mai detto che mentre ti baciavo

Tenevo aperti gli occhi e di nascosto ti osservavo

Sembravi una canzone che mi squarciava il petto

Un quadro di Kandinsky dove immaginarmi tutto

Ma è l’ora del ritorno

È l’ora del coraggio

Forse è vero siamo fatti tutti e due per qualcun altro

Ma io non ti dimentico

Io no non ti dimentico

Difficile accettarlo

Ma non siamo più gli stessi

Difficile convivere tra tutti quei ricordi

Che sanno di passione

Che sanno di rimpianti

Che sanno di carezze date al buio mentre dormi

Chissà se ti ricordi

La mia prima domanda

Dicesti non ti posso dare ora una risposta

Eppure lo sapevi

Ma non volevi dirlo

Soltanto per paura

Soltanto per orgoglio

E non te l’ho mai detto che mentre ti baciavo

Tenevo aperti gli occhi e di nascosto ti osservavo

Sembravi una canzone che mi squarciava il petto

Un quadro di Kandinsky dove immaginarmi tutto

Ma è l’ora del ritorno

È l’ora del coraggio

Forse è vero siamo fatti tutti e due per qualcun altro

Ma io no non ti dimentico

Io no non ti dimentico

E non te l’ho mai detto che mentre ti baciavo

Tenevo aperti gli occhi e di nascosto ti osservavo

Sembravi una canzone che mi squarciava il petto

Un quadro di Kandinsky dove immaginarmi tutto

È l’ora del ritorno

È l’ora del coraggio

Forse è vero siamo fatti tutti e due per qualcun altro

Io no non ti dimentico

Ma io no non ti dimentico

Gli autori di “Non ti dimentico”

di F. Silvestre

Ed. K1078 Edizioni Musicali/Warner Chappell Music Italiana/Baraonda Edizioni Musicali

