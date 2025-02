Attenzione agli autori, hanno già vinto il Festival. Blanco e Mahmood tornano protagonisti insieme, stavolta penna alla mano, per firmare il brano “Se ti innamori muori”, cantato da Noemi al Festival di Sanremo 2025. Sarà l’ottava partecipazione per la cantante romana, che porterà sul palco il desiderio di superare la paura di amare senza freni inibitori. “La traccia esprime quel senso di abbandono sereno che accompagna l’innamorarsi”, spiega. “L’amore ci rende vulnerabili, ma accettiamo il rischio e ci lanciamo nell’incognita, pronti a scoprire dove ci porterà”, confida a Tv Sorrisi e Canzoni. “L’ottava volta a Sanremo? L’esibizione della prima sera fa paura come se fosse la prima volta”, ha confidato Noemi.

Il testo di “Se ti innamori muori”

Scusa è tardi, se vuoi passo da te,

Siamo stanchi, di lasciare sempre perdere,

Non rispondi se ti chiedo d’accendere,

Avere figli non è, non è,

Un discorso facile da prendere.

Perché in fondo sai, che se, sto qua,

Ti stringerei fino ad odiarti ma lo so,

Che non è facile, lasciarsi perdere, serenamente.

Perché è impossibile scordare quelle notti,

Con i sorrisi e con le borse sotto gli occhi,

La sensazione che se ti innamori muori,

Serenamente.

Credo sia normale, farsi continuamente dei pensieri strani,

Se inizia a svanire, la magia che c’era siamo già alla fine.

Perché non è più la prima volta, che prendi un treno per vedermi,

Che abbiamo l’ansia se si allungano i silenzi.

Perché in fondo sai, che se, sto qua,

Ti stringerei fino ad odiarti ma lo so,

Che non è facile, lasciarsi perdere, serenamente.

Perché è impossibile scordare quelle notti,

Con i sorrisi e con le borse sotto gli occhi,

La sensazione che se ti innamori muori,

Serenamente.

Lasciami soltanto un’altra via d’uscita,

Da questa discussione che sembrava infinita,

Qualcuno dovrà perdere, perché,

Accettarsi è difficile, quando non sai qual è la strada da prendere,

Dire siam diversi è sempre dura da ammettere,

Lasciami perdere, se conosci il peggio di me.

Perché in fondo sai, che se, sto qua,

Ti stringerei fino ad odiarti ma lo so,

Che non è facile, lasciarsi perdere, serenamente.

Perché è impossibile scordare quelle notti,

Con i sorrisi e con le borse sotto gli occhi,

La sensazione che se ti innamori muori,

Serenamente.

Gli autori di “Se t’innamori muori”

di R. Fabbriconi – M. Zocca – A. Mahmoud

Ed. Eclectic Music Publishing/Music Union/Milotic

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco