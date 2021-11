Affetto da una massa tiroidea di sospetta natura neoplastica, era arrivato in gravi condizioni all’ospedale del Mare di Napoli dopo una operazione avvenuta 15 giorni fa presso una clinica convenzionata in preda ad una ingravescente difficoltà respiratoria. L’uomo, nonostante l’intervento chirurgico dell’equipe di Chirurgia Endocrina guidata dal dottor Stefano Spiezia, effettuato nei giorni scorsi, è deceduto nella mattinata di martedì 16 novembre in seguito a un arresto cardiaco.

Il primo intervento effettuato in una clinica privata non era stato risolutivo perché l’equipe operatoria si era trovata di fronte ad una insormontabile massa neoplastica che invadeva tutti i tessuti del collo. Il caso clinico, per il perdurare della grave e temibile difficoltà respiratoria, è stato presentato all’attenzione dei medici dell’Ospedale del Mare con il dottor Spiezia che ha preso in cura il paziente attivando rapidamente una sinergia d’azione tra il core team del gruppo oncologico multidisciplinare della tiroide con le due referenti l’oncologa Margareth Ottaviano e la chirurga Claudia Miss, che hanno preparato il caso con una accurata pianificazione diagnostica attraverso una TC 4D ed una TC PET (ulteriore sinergia tra la radiologa Stefania Tamburrini e il medico nucleare Fiordoro).

Nel corso dell’intervento, è stata rimossa non solo la neoplasia ma anche le innumerevoli metastasi che invadevano il collo del paziente. Lo stesso Spiezia si era detto “orgoglioso di aver portato a termine un intervento salvavita così complesso, reso possibile solo dal lavoro di squadra tra tutti gli specialisti e dalla competenza del personale infermieristico della sala operatoria, con l’apporto determinante della equipe anestesiologica (dottori Cammarata, Iannuzzi e Torre) che ha permesso di operare in sicurezza il paziente che ha dovuto ricevere una intubazione particolarmente indaginosa. Il paziente – aggiunge il dottor Spiezia – attualmente sta bene avendo superato brillantemente un postoperatorio molto delicato”.

Purtroppo il decorso post operatorio non è andato bene e nelle scorse ore è arrivata la drammatica notizia del decesso.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

