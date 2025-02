Come cambierà lo scenario europeo dopo il voto tedesco di domenica scorsa? Quali sfide sarà chiamato ad affrontare il nuovo cancelliere Friedrich Merz? In attesa che la “Grande coalizione” faccia le sue prime mosse per contrastare l’ostilità verso una politica migratoria giudicata troppo generosa e una recessione economica che ha spaccato il paese, si aprono ipotesi di accordi, scenari e ripercussioni anche con gli altri Paesi UE.

Il nuovo quadro tedesco sarà al centro del dibattito de ‘L’Ora del Riformista’ il talk del mercoledì in diretta sui canali Facebook e Youtube del nostro giornale, che vedrà questa settimana la partecipazione dell’Onorevole Giuseppe Bicchielli, della ex parlamentare ed attivista Anna Paola Concia, l’analista dell’American German Institute Alexander Privitera e del direttore del Riformista Claudio Velardi. Il dibattito, moderato da Aldo Torchiaro, inizierà alle 15:00. Sarà possibile seguirlo anche su questa pagina.

Redazione

Luca Frasacco