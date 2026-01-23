Esteri
Inaugurato il Board of Peace. E oggi l’Onu vota sull’Iran
Le Nazioni Unite ogni tanto hanno un sussulto. Oggi, per esempio, il Consiglio di Sicurezza mette in votazione una risoluzione di netta condanna del regime iraniano. L’adozione di una risoluzione potrebbe aprire ad operazioni di supporto internazionale. Viceversa, Donald Trump da Davos tende un ramoscello d’ulivo va Teheran: «Vuole dialogare e lo faremo».
Per Hamas c’e’ invece un duro monito: senza il disarmo verrà cancellata. Jared Kushner, membro fondatore del Board of Peace, ha mostrato slide della ‘Nuova Gaza’ sul modello delle ricche metropoli del Golfo Persico. «Sarà qualcosa di grandioso», assicura Trump mentre firma della risoluzione inaugurale per il mandato del Consiglio di Pace.
