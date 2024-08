Ancora una giornata di incendi a Roma, dopo che ieri un rogo si era sviluppato in un’area verde alla Muratella, in via Salvatore Ottolenghi. Oggi, diversi quartieri della zona ovest della città sono stati nuovamente colpiti, con fiamme che hanno interessato principalmente sterpaglie in un campo agricolo. I focolai più intensi si sono verificati tra Malagrotta, Massimina e Piana del Sole, con il più esteso situato a Monte Carnevale, all’altezza del civico 262, dove l’incendio è scoppiato intorno alle 14:00. Sul posto sono stati dispiegati 10 pickup, 4 autobotti della protezione civile e altrettante dei vigili del fuoco, insieme a un elicottero della Regione Lazio e due canadair.

Cenere fino al centro storico

Le fiamme hanno minacciato strutture vicine e alcune abitazioni. Il direttore delle operazioni dei vigili del fuoco, a partire dalle 14:30, ha coordinato una serie di lanci d’acqua per domare l’ampio incendio. Sul posto sono intervenute anche le pattuglie del XII gruppo della polizia locale di Monteverde. A causa del vento, la cenere si è diffusa fino al centro storico di Roma. Ma è soprattutto la periferia a farne le spese: “Roma centocelle, l’aria è irrespirabile, il cielo nero e pieno di fumo”. Tante le testimonianze sui social degli abitanti che confermano la pessima qualità dell’aria. I vigili del fuoco hanno confermato la situazione in una nota: “Abbiamo ricevuto segnalazioni di disagi legati al fumo e alla cenere che, a causa del vento, hanno raggiunto il centro città”. Nella stessa area, ieri si era già verificato un altro vasto incendio, e i pompieri sono impegnati a contenere il rogo alla Muratella. Al momento, non si segnalano feriti.

Incendi in altre zone di Roma

Altri incendi si sono registrati anche nelle aree di Bravetta, in via del Forte Bravetta, e a Ostia Antica. Inoltre, un nuovo fronte di fuoco è emerso nella zona tra via della Fotografia e via di Tor Carbone, coinvolgendo diversi uliveti.

Luca Frasacco