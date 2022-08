Si chiama “Aria Sf” ed è un superyacht lungo 45 metri con cinque cabine piscina, palestra, ambienti extralusso curati finemente in ogni dettaglio. Le fiamme lo hanno travolto mentre era a largo di Formentera l’11 agosto. Era il suo primo viaggio: era stato varato ad aprile dall’armatore, l’imprenditore napoletano Paolo Scudieri. A settembre avrebbe dovuto partecipare a una mostra nautica a Cannes.

Non è chiaro cosa abbia fatto scattare l’incendio. Secondo la ricostruzione fatta dal Corriere della Sera, poco dopo le 17 è scattato l’allarme. I soccorsi sono subito arrivati e hanno messo in salvo i 7 membri dell’equipaggio e i 9 passeggeri portati a terra illesi. Poi sono state spente le fiamme. Ci sono volute molte ore per domare l’incendio. Ciò che resta del superyacht sarà trascinato a Ibiza da una imbarcazione.

Questo superyacht era un gioiello assoluto per la grande nautica italiana. Il varo, alla vigilia di Pasqua ad Ancona con madrina Serena Autieri e la presenza dello stesso Scuderi, aveva permesso di ammirare questa nave costruita da IsA Yacht, brand del Gruppo Palumbo, con i design del team di Enrico Gobbi e gli interni firmati da Luca Dini. Un superyacht con cinque cabine piscina, palestra, ambienti extralusso: ora purtroppo andato completamente distrutto. L’armatore è l’imprenditore napoletano Paolo Scudieri, patron della Adler, tra i leader internazionali nell’automotive, presente in 25 Paesi con le sue aziende. Il valore stimato del superyacht è di 25 milioni di euro.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

