Cronaca
Incidente stradale per Pozzolo: finisce fuori strada con la sua Mercedes. Positivo all’alcol test
Un incidente stradale ha coinvolto Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale ma eletto con Fratelli d’Italia, già noto per essere stato condannato a un anno e 3 mesi per la vicenda dello sparo di Capodanno 2024 quando un proiettile, partito dalla sua mini-pistola colpì uno dei partecipanti a una festa della la Pro Loco di Rosazza, in provincia di Biella.
Incidente stradale per Pozzolo: finisce fuori strada con la sua Mercedes. Positivo all’alcol test
Il deputato è finito fuori strada a bordo del suo suv nel biellese ieri pomeriggio mentre percorreva la strada che porta a Cossato. Pozzolo è risultato positivo all’alcol test, con un tasso al di sopra del limite consentito.
Nei dettagli riportati dal Corriere della Sera, l’incidente si è verificato sulla superstrada, prima dell’uscita per Vigliano Biellese, quando la sua Mercedes è finita fuori strada forse causato dall’asfalto bagnato. Nella dinamica nessuno ha riportato ferite e non sono state coinvolte altra automobili.
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