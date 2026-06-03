Un incidente stradale ha coinvolto Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale ma eletto con Fratelli d’Italia, già noto per essere stato condannato a un anno e 3 mesi per la vicenda dello sparo di Capodanno 2024 quando un proiettile, partito dalla sua mini-pistola colpì uno dei partecipanti a una festa della la Pro Loco di Rosazza, in provincia di Biella.

Incidente stradale per Pozzolo: finisce fuori strada con la sua Mercedes. Positivo all’alcol test

Il deputato è finito fuori strada a bordo del suo suv nel biellese ieri pomeriggio mentre percorreva la strada che porta a Cossato. Pozzolo è risultato positivo all’alcol test, con un tasso al di sopra del limite consentito.

Nei dettagli riportati dal Corriere della Sera, l’incidente si è verificato sulla superstrada, prima dell’uscita per Vigliano Biellese, quando la sua Mercedes è finita fuori strada forse causato dall’asfalto bagnato. Nella dinamica nessuno ha riportato ferite e non sono state coinvolte altra automobili.

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Luca Frasacco