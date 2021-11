È il momento più difficile della carriera di Matteo Berrettini: il tennista italiano si è ritirato all’inizio del secondo set del suo match d’esordio alle ATP Finals 2021 in corso a Torino. La vittoria è andata quindi al tedesco Alexander Zverev. “Fa male. Me l’ero meritato e mi sta sfuggendo di mano senza che io possa fare nulla”, ha detto in conferenza Berrettini.

Il tennista romano era attesissimo al torneo che riunisce i migliori otto giocatori della classifica. Per la prima volta si disputa in Italia. Berrettini, numero 7 al mondo, è stato l’unico italiano ad arrivare in finale al torneo di Wimbledon, la scorsa estate. “The Hammer”, il “martello” com’è soprannominato, si è arreso solo al numero uno al mondo Novak Djokovic.

E ieri invece è stato un problema fisico a costringerlo al ritiro. A portarlo alle lacrime. Il match era sull’1 a 0 per Zverev, vinto al tie-break. Un parziale equilibrato e spettacolare di un’ora e venti. All’inizio del secondo set il 25enne romano ha chiesto l’intervento del medico. Dopo l’intervento del medico ha provato a riprendere il gioco ma il dolore era troppo forte: un problema agli addominali, alla zona laterale degli addominali. Berrettini è quindi uscito in lacrime tra gli applausi dei 9mila accorsi al Pala Alpitour e dell’avversario.

Il 25enne aveva sofferto un problema simile agli Australian Open contro Khachanov che gli fece saltare gli ottavi contro Tsitsipas tenendolo lontano dai campi per circa due mesi. In caso di ritiro dal torneo la prima riserva sarà un altro azzurro, Jannik Sinner.

“Coppa Davis? Non riesco a pensarci ora, la priorità per me è questo torneo. Farò il possibile – ha continuato ancora dopo il match Berrettini – per scendere nuovamente in campo, anche al 60% delle forze. È stato il peggior momento che io abbia mai vissuto su un campo da tennis. Sul campo ho sentito la più bella atmosfera della mia vita durante il primo set. Per questo fa ancora più male”.

“Spero non sia nulla di serio, non ho sentito alcun dolore prima di quel servizio nel secondo set. Come in Australia ho sentito dolore mentre servivo, anche se oggi non è stata la stessa fitta ma l’area colpita mi sembra la stessa. Sto giocando le ATP Finals e hanno la priorità sulla Coppa Davis, perché così avevo deciso. Non pensavo di dover affrontare questa situazione, quindi adesso vedremo se riuscirò a giocare uno, due eventi o se dovrò fermarmi. Comunque non entrerò in campo se avrò la percezione di non poter giocare per vincere“.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

