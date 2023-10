Israele annuncia i primi morti tra i soldati durante l’operazione di terra a Gaza. L’esercito israeliano ha infatti comunicato che oggi sono rimasti uccisi due soldati, i primi dopo gli attacchi di Hamas dello scorso 7 ottobre. Ci sono anche altri due soldati rimasti feriti, sempre nel corso delle incursioni israeliane dentro la Striscia.

Chi erano i soldati uccisi

Si tratta di due ragazzi ventenni, Roei Wolf (20) e Lavi Lipshitz (20), come riportato dal The Times of Israel. Facevano parte della brigata di fanteria Givati, sergenti nell’unità di ricognizione, e sono i primi due militari uccisi dall’inizio delle operazioni terrestri di Israele annunciati dalle forze di difesa israeliane. Entrambi sono caduti in battaglia, nel nord della Striscia di Gaza.

Il conto dei soldati israeliani morti

Il numero dei soldati delle Israel Defense Forces uccisi dal 7 ottobre sale così a 317, come rende noto lo stesso esercito. Un conto che risente molto degli uomini e delle donne uccise nelle prime ore delle incursioni di Hamas in territorio israeliano.

