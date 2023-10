Hamas ammette: tunnel Gaza fatti per i nostri combattenti, non certo per proteggere i civili

In una intervista televisiva rilasciata a Russia Today il 27 ottobre scorso e tradotta dall’arabo dall’istituto MEMRI (memri.org), Mousa Abu Marzouk, membro dell’Ufficio politico di Hamas, ha ammesso che i tunnel a Gaza sono stati costruiti solo per proteggere i combattenti di Hamas dagli attacchi aerei, non per proteggere i civili. Ha aggiunto che Hamas combatte Israele dall’interno dei tunnel e che, poiché il 75% dei residenti nella Striscia di Gaza è composto da rifugiati, è responsabilità delle Nazioni Unite proteggerli, non certo di Hamas: “Tutti sanno che il 75% delle persone nella Striscia di Gaza sono rifugiati, ed è responsabilità delle Nazioni Unite proteggerli. Secondo la Convenzione di Ginevra, è responsabilità dell’occupazione fornire loro tutti i servizi finché saranno sotto occupazione”, ha dichiarato.

A cura di Redazione