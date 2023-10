Onu: "Fornitura acqua a Gaza temporaneamente migliorata"

La fornitura di acqua nel Sud della Striscia di Gaza è “temporaneamente migliorata”, secondo quanto riferisce l’Ufficio Onu per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha). Con l’aiuto dell’agenzia Onu per l’Infanzia (Unicef) e dell’agenzia per i profughi palestinesi (Unrwa), “piccole quantità di carburante sono state recuperate dalle riserve esistenti” e consegnate a impianti chiave”. Tale carburante viene usato per le pompe dell’acqua, “tuttavia il carburante disponibile in questi impianti si esaurirà entro il 26 ottobre e la fornitura di acqua nei tubi dovrebbe nuovamente cessare”, nota l’Ocha, ricordando che Israele non permette la fornitura di carburante

A cura di Redazione