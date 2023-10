Dopo le polemiche delle scorse con Israele, il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ritorna sulle dichiarazioni di ieri: ” “Sono scioccato da come le mie affermazioni di ieri sono state interpretate da alcuni, come se io stessi giustificando il terrore di Hamas. Questo è falso. Era l’opposto. Il dolore del popolo palestinese non può giustificare gli spaventosi attacchi di Hamas” ha chiarito Guterres sottolineando che “è necessario mettere le cose in chiaro, soprattutto per rispetto delle vittime e delle loro famiglie”.

“Per alleviare le sofferenze, rendere più semplice e sicura la consegna degli aiuti e facilitare il rilascio degli ostaggi, ribadisco il mio appello per un cessate il fuoco umanitario immediato” nella Striscia di Gaza: è quanto ha scritto oggi su X il Segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ricordando “colleghi e partner umanitari dell’Onu a Gaza che rischiano la vita per fornire aiuti a chi ne ha bisogno”. Sono 35 gli operatori Onu rimasti uccisi nell’enclave palestinese dall’inizio del conflitto tra Israele e Hamas, il 7 ottobre scorso. In un precedente post, Guterres ha definito i pochi aiuti umanitari arrivati finora nella Striscia di Gaza “una goccia di in un oceano di bisogni”.

To ease suffering, make the delivery of aid easier & safer, and facilitate the release of hostages, I reiterate my appeal for an immediate humanitarian ceasefire.

I salute my @UN colleagues & humanitarian partners in Gaza risking their lives to provide aid to those in need.

— António Guterres (@antonioguterres) October 25, 2023