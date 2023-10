Morti i tre dispersi italiani

L’Italia piange la seconda e la terza vittima del brutale attacco dello scorso 7 ottobre di Hamas in Israele. Si tratta di Liliach Lea Havron, 60 anni, e Nir Forti, 30. La donna italo-israeliana era la moglie di Eviatar Moshe Kipnis, il cui cadavere era stato riconosciuto tramite il Dna lo scorso 17 ottobre. I due vivevano nel kibbutz di Beeri preso d’assalto dai militanti di Hamas. “Rinnovo le condoglianze ai figli e alla famiglia. Per l’Italia un altro giorno di lutto”, ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Il titolare della Farnesina, in occasione del suo viaggio in Israele, aveva conosciuto i due figli della coppia. Uno di loro, Nadav, nel corso di un’intervista concessa all’Associated Press lo scorso 11 ottobre si era detto convinto che i genitori fossero fra gli ostaggi nelle mani di Hamas e aveva espresso timori per la salute del padre che soffriva di una malattia autoimmune ed era costretto a utilizzare una sedia a rotelle. Nadav aveva ricordato come l’ultimo contatto con i genitori fosse avvenuto alle 9.30 del mattino di sabato 7 ottobre, quando i due si trovavano nel rifugio. “Ci hanno detto che i terroristi cercavano di buttare giù la porta, e la telefonata è terminata”, aveva dichiarato.

Morto anche per Nir Forti. Il giovane si trovava al rave party di Reim, nella cui zona sono stati trovati oltre 250 cadaveri, insieme alla fidanzata, poi trovata deceduta, e ad alcuni amici. La notizia del suo decesso è arrivata in tarda serata tramite il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Mi stringo al dolore dei suoi genitori. Morire a 29 anni, barbaramente ucciso dai terroristi, è profondamente ingiusto. Prego per te, giovane Nir”, le sue parole. Con l’ufficialità della morte di Liliach Lea Havron e Nir Forti non risultano esserci più persone in possesso di passaporto italiano nella lista degli scomparsi.

A cura di Redazione