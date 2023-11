Da oggi le truppe israeliane stanno intensificando le operazioni contro Hamas a Gaza, con l’annunciata morte di “150 terroristi”. L’ospedale al-Shifa è al centro del conflitto, con accuse reciproche tra Israele e Hamas: lo Stato ebraico afferma che l’organizzazione terroristica impedisce l’evacuazione dei pazienti, mentre Hamas riporta di morti e feriti in raid israeliani.

Nel frattempo Il premier Netanyahu indica che la sicurezza della Striscia di Gaza post-Hamas sarà sotto il controllo totale di Israele, contraddicendo la posizione di Biden per un ruolo più ampio dell’Autorità nazionale palestinese.

La situazione è complicata da attività estremiste in Cisgiordania e lanci di missili dal Libano, mentre continua attacchi contro obiettivi iraniani in Siria e le trattative per la liberazione degli ostaggi. Di seguito gli aggiornamenti della seconda parte di giornata dal conflitto

Punti chiave

AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Summit a Riad dei leader arabi e musulmani I leader arabi e musulmani che si sono riuniti oggi a Riad hanno respinto l’argomentazione di Israele di un diritto “all’autodifesa” a Gaza ed hanno chiesto l’immediata sospensione delle operazioni militari. I partecipanti al summit, si legge nella dichiarazione finale, “rifiutano di descrivere questa guerra come autodifesa o di giustificarla con qualsiasi pretesto” A cura di Redazione

Due bambini morti in ospedale Due bambini nati prematuri sono morti nell’ospedale di Gaza al-Chifa sotto assiedo. Lo ha reso noto l’ong israeliana Physician for Human Rights-Israel. Il decesso e’ stato cuasato dalla chiusura forzata della terapia intensiva neonatale per mancanza di elettricita A cura di Redazione

Scontri nell'Ospedale di Al Shifa Le Forze di difesa israeliane (Idf) sono impegnate in intensi scontri con i miliziani del gruppo palestinese Hamas nell’area dell’ospedale di Al Shifa, nella citta’ di Gaza. Lo riferisce l’emittente statunitense “Cnn” citando fonti militari dello Stato ebraico A cura di Redazione