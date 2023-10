Un padre distrutto ha reagito con senso di sollievo all’annuncio che sua figlia di otto anni era stata uccisa dai terroristi di Hamas. L’uomo, residente in Israele, l’inglese Thomas Hand, lo ha raccontato i lacrime alla CNN, ritenendo quest’ultima notizia meno angosciante rispetto all’eventualità che fosse stata presa in ostaggio durante il brutale attacco al kibbutz di Be’eri (uno dei piccoli villaggi/comunità autosufficienti in Israele composto da circa 1.200 persone).

I fatti risalgono alle ore 7 del mattino di sabato, quando la bambina, di nome Emily, si trovava a casa di un vicino essendo andata a dormire, la sera prima, da un’amica. L’assalto ha causato oltre 100 morti. Il kibbutz è rimasto bloccato sotto il fuoco nemico per circa 12 ore, durante le quali il padre non ha avuto informazioni sulla posizione o sul destino della sua bambina.

Hand ha vissuto un’agonizzante attesa di due giorni per avere notizie sulla figlia. Nella commovente intervista con la CNN, è scoppiato in lacrime nel raccontare il momento in cui gli è stata comunicata la scoperta del corpo di sua figlia, esprimendo un senso di sollievo che non fosse stata invece rapita.

“Hanno detto: ‘Abbiamo trovato Emily. È morta’, e io ho risposto ‘sì!’, ho detto ‘sì’, e ho sorriso, perché quella era la migliore notizia tra le possibilità che conoscevo”, ha detto l’uomo con voce tremante e in lacrime. “L’alternativa era che fosse stata imprigionata e presa in ostaggio, e se conoscete qualcosa di ciò che fanno alle persone a Gaza sapete che è peggio della morte. Non hanno cibo. Non hanno acqua. Sarebbe stata in una stanza buia e terrorizzata ogni minuto, ora, giorno e possibile anni a venire. Quindi la morte era una benedizione. Una benedizione assoluta”.

