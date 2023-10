“L’ambasciata americana a Beirut non è stata evacuata ed è aperta e funziona normalmente. I rapporti che dicono il contrario sono falsi”, così su X l’account dell’ambasciata americana in Libano che smentisce indiscrezioni relative a una chiusura imminente del sito.

The U.S. Embassy in Beirut has not evacuated and is open and operating normally. Reports saying otherwise are false. For more information and travel advisories, visit our embassy website: https://t.co/QDEaP8dkZR

— U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) October 11, 2023