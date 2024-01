L’indiscrezione arriva dal Wall Street Journal. Israele sta programmando di lanciare un’operazione militare con l’obiettivo di prendere il controllo della frontiera tra Gaza e l’Egitto. Secondo il quotidiano americano, Tel Aviv avrebbe già informato il Cairo delle sue intenzioni. Il Wsj cita fonti sia israeliane sia egiziane secondo cui il piano di Israele sarebbe quello di controllare il valico di frontiera di Rafah, per poi schierare i propri soldati nel cosiddetto “Corridoio Filadelfia”, il lembo di terra che divide la Striscia di Gaza e l’Egitto.

Il piano di Israele al confine tra Gaza ed Egitto

Il piano quindi è deciso. Ma non c’è ancora il via libera da parte delle autorità israeliane. In ballo, infatti, secondo l’autorevole giornale statunitense, c’è il dialogo con il Cairo, uno dei maggiori – se non il principale – mediatori tra Israele e Hamas, soprattutto in merito al rilascio degli ostaggi in mano al gruppo terroristico.

Inoltre, l’Egitto sarebbe anche preoccupato di possibili conseguenze o danni accidentali che potrebbero interessare il proprio territorio, dovuti alle operazioni militari lungo il confine. In tutto questo è il Trattato di pace del 1979 tra Israele ed Egitto che regola i limiti della presenza di truppe nell’area al confine.

L’obiettivo di Israele

Lo scopo di Tel Aviv è controllare tutti i confini della Striscia di Gaza. Dopo il suo ritiro di quasi 20 anni fa, Israele ha messo sotto scacco tutti i confini dell’enclave palestinese tranne quello tra Gaza e l’Egitto, la frontiera meridionale della Striscia. Ora vorrebbe rimediare, anche per impedire ad Hamas di contrabbandare armi all’interno del territorio, in modo da tranciare i rapporti del gruppo terroristico con i sostenitori esterni e prevenire altri attacchi simili come quello del 7 ottobre scorso.

Sirene sud di Israele

Nel frattempo, oggi pomeriggio, sono risuonate le sirene di allarme anti razzi da Gaza nelle comunità israeliane del sud a ridosso della Striscia. A renderlo noto è stato il portavoce militare di Israele.

