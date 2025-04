La sinistra italiana va oltre l’internazionalismo, trova il leader globale, un nuovo rivoluzionario/profeta entra nel Pantheon rosso per riposare in pace: Jorge Mario Bergoglio, Papa Francesco. Dal Capitale all’evangelica parabola dei talenti (Matteo 25:14-30). Anni di studio, di formazione alla scuola delle Frattocchie, di scissioni, di purghe ideologiche quando sarebbe stato sufficiente andare a catechismo in parrocchia. Chissà se se ne accorgeranno i sostenitori propal che la metamorfosi della sinistra resta circoscritta al perimetro culturale giudaico: da Marx a Cristo, appunto.

Renz

Redazione