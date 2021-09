“Agli haters del web che ieri si sono riversati su questa pagina, offendendo, dico: Rilassatevi non scalfirete mai una roccia di granito”. Il consiglio dispensato da Andrea Severini, marito della sindaca di Roma Virginia Raggi, è rivolto a chi ha consultato la pagina Facebook “31 giorni con Virginia”, il racconto delle giornate dalla prima cittadina della Capitale, in corsa per il secondo mandato. In salsa reality show e “Stranamore”, il compagno di vita della Raggi mette in azione una macchina che conquista elettori e simpatizzanti della candidata grillina, placcata dai contendenti del Campidoglio.

Ispirazione dalla “Bestia” di Salvini

Chissà se Severini, attento osservatore della comunicazione politica, non si sia fatto ispirare dalla “Bestia” di Luca Morisi, il noto consulente d’immagine di Matteo Salvini. Il leader del Carroccio, così come la presidente di FdI Giorgia Meloni, tesse il legame con followers ed elettori via social network, con un selfie davanti a una tazzina di caffè o mentre addenta una fetta di pizza. Orgoglio tutto italiano.

“31 Giorni di passione”

Ma il diario di Virginia Raggi è stato messo in piedi per raccontare ai romani la vita oltre le istituzioni della sindaca in “31 Giorni di passione, forza e tenacia verso la volata finale per la sua rielezione. Un uragano che non si ferma”. L’idea è di Severini, l’uomo che era spaventato dalle ripercussioni sentimentali – che ci sono state – causate dalla consiliatura.

Mr. Raggi ogni giorno narra gesta e imprese della prima cittadina di Roma: donna inarrestabile e forte, che non si piega davanti alle critiche degli avversari. Ma soprattutto che riesce a conciliare vita lavorativa con quella familiare, senza mai dimenticare di tenersi in forma.

“Corsetta sulle rampe delle scale? Dice che si deve preparare per la maratona di Roma, per il 19 Settembre, lo ha promesso a Zazzaroni, direttore del Corriere dello sport, almeno 10 km altrimenti non vale”, scrive Severini postando una foto della sindaca che si allena nell’androne del condominio in via Ottavia, zona periferica di Roma. Ma Severini ha ancora da migliorare. Piccato dalla sindaca che al post risponde: “questo è un colpo basso… Intanto si tratta di un (uno) km e non 10!!! Gli zeri contano…e poi almeno avverti che metto una maglietta e non una canotta”. E così si parte alla conquista di like, risate, ma anche di numerosi commenti di diversi hater.

Poi la virata in salsa “Casa Vianello”, con Severini che si vede “minacciato da un utensile da cucina. Tutto normale, dimostra così il suo amore“, tranquillizza il marito della sindaca che mostra con orgoglio le abilità culinarie della prima cittadina, presentando il semplice menù che riceve la sua sua approvazione. “La cena prevede Zucca ripassata e udite udite Philadephia, un’accoppiata che farebbe rabbrividire Chef Rubio con espressioni tipo: Ma che stai a fa? Lassa perde. Sembrerebbe stonare questa accoppiata di sapori ma alla fine risulta gradevole e buona, per me è SI“, scrive Severini pubblicando foto di Raggi in tenuta da casa davanti ai fornelli.

Un’operazione simpatica, quella pensata da Severini che vuole presentare la candidata sindaca nella vita quotidiana, con passioni e abitudini comuni a tutti i cittadini romani. Con la speranza di postare a breve una nuova foto di Raggi che indossa ancora la fascia tricolore del primo cittadino.

Serena Console