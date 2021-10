“Metro Linea 1: per problemi tecnici, dalle ore 07:40 la circolazione è limitata alla tratta parziale Piscinola-Dante”. Con questo messaggio l’Anm comunica sui suoi canali social il guasto alla metro. Uno stop dovuto dunque a un guasto che ha reso poco piacevole l’inizio di giornata per centinaia di lavoratori che a quell’ora affollano i mezzi pubblici per andare in ufficio.

Dalle 7.40 le corse limitano da Piscinola a Dante. Chiuse dunque le altre stazioni: Toledo, Municipio, Università, Duomo e Garibaldi. Anche sulla Linea 2 gestita da Fs di buon ora si sono registrati fino a 20 minuti di ritardo. Ed è solo l’inizio della giornata.

E la rabbia monta tra chi si vede costretto a corse a piedi, taxi d’emergenza arrivando comunque in ritardo sul posto di lavoro. “Ho aspettato 25 min per fare 2 fermate e il treno era terra fertile per la pandemia. Possibile che per arrivare a lavoro bisogna viaggiare in queste condizioni?”, dice una signora. “L’avviso andrebbe messo quando eccezionalmente funziona regolarmente l’intera tratta”, polemizza un’altra signora.

“Grazie per avermi costretto a prendere un mezzo proprio nonostante avessi già fatto il biglietto, Dato che all’ingresso in stazione nessuno si è scomodato per informare gli utenti”, polemizza un altro signore innervosito per l’ennesimo guasto. Intanto il traffico in città è più intenso del solito.

