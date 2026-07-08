Riceviamo e pubblichiamo la rettifica della società Red Bucket s.r.l, dopo la pubblicazione dell’articolo “Kfc, boom di aperture in tutta Italia ma le imprese in franchising non pagano i lavori“:

“Con riferimento all’articolo pubblicato in data 8 giugno 2025 dal titolo “KFC, boom di aperture in tutta Italia ma le imprese in franchising non pagano i lavori”, la società Red Bucket s.r.l., in persona del legale rapp.te pro-tempore, precisa che le notizie ivi riportate sono gravemente inesatte e fuorvianti. Non sussiste alcuna situazione di insolvenza generalizzata o di sistematico mancato pagamento dei fornitori da parte della società. L’unica vicenda esistente attiene a un circoscritto e singolo contenzioso di natura civile con un solo fornitore, originato da precise contestazioni tecniche e qualitative promosse dalla società e attualmente sottoposto al vaglio dell’Autorità Giudiziaria. La società opera nel pieno rispetto delle regole e della correttezza commerciale, e ha già dato mandato a codesto studio legale per tutelare in ogni sede giudiziaria la propria onorabilità e il proprio credito sul mercato”.

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Redazione