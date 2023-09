Mercoledì ha avuto luogo un incontro di tre ore tra i colossi della tecnologia e i legislatori di Washington, una riunione che può essere interpretata come uno degli sforzi più proattivi dell’industria nel cuore politico della nazione. Nella storica sala delle udienze del Kennedy Caucus Room, che ha ospitato le indagini sul naufragio del Titanic, l’attacco a Pearl Harbor e lo scandalo del Watergate, i giganti della tecnologia hanno discusso di intelligenza artificiale (IA) e delle future regolamentazioni.

Gli ospiti dell’incontro, noto come AI Insight Forum e organizzato dal leader del Senato Chuck Schumer, democrat di New York, erano figure di spicco come Elon Musk di X, Tesla e SpaceX, Mark Zuckerberg di Meta, Sundar Pichai di Google, Bill Gates, fondatore di Microsoft, Sam Altman di OpenAI, Satya Nadella di Microsoft e Jensen Huang di Nvidia.

Diversi punti di vista si sono scontrati nel dibattito. Musk ha messo in guardia sui rischi che l’IA potrebbe comportare per la civiltà; Pichai ha evidenziato le potenzialità rivoluzionarie di questa tecnologia nel risolvere problemi legati alla salute e all’energia; Zuckerberg ha sottolineato l’importanza di sistemi IA aperti e trasparenti.

La riunione, che vedeva la partecipazione anche dei leader del sindacato e dei rappresentanti di soggetti esterni al governo e alle imprese, ha sottolineato l’importanza di una discussione sullo sviluppo rapido e in continua evoluzione dell’IA. Da quando ChatGPT, il chatbot alimentato da IA, ha guadagnato popolarità l’anno scorso, i legislatori e i regolatori si sono trovati a confrontarsi su come questa tecnologia potrebbe alterare i lavori, diffondere disinformazione e sviluppare potenzialmente un proprio tipo di intelligenza.

Mentre l’Europa è impegnata nella stesura di leggi per regolamentare l’IA, gli Stati Uniti sembrano essere rimasti indietro. Tuttavia, l’attivismo crescente ha spinto la Casa Bianca, il Congresso e le agenzie regolatorie a rispondere negli ultimi mesi con misure di salvaguardia dell’IA e altre misure. Di recente, è stato annunciato che 15 aziende si sono impegnate a rispettare standard volontari di sicurezza per i loro strumenti IA, inclusi i test di sicurezza di terze parti.

Il dibattito sull’IA è fortemente legato a diverse questioni di interesse pubblico. Alex Karp di Palantir ha sottolineato l’importanza del sostegno governativo all’IA nel settore della difesa, che comprende i clienti principali della sua azienda. Mark Zuckerberg ha invece evidenziato l’importanza della ricerca e sviluppo open-source nell’IA, sostenendo che l’accesso democratizzato a questi strumenti può livellare il campo di gioco e promuovere l’innovazione per individui e imprese.

Tuttavia, non tutti sembravano concordare con questa visione. Jack Clark della startup IA Anthropic e Bill Gates, ad esempio, hanno espresso preoccupazioni sul fatto che l’IA open source potrebbe comportare rischi per la sicurezza. Infatti, sostengono che l’open source potrebbe permettere a soggetti esterni di eludere le misure di sicurezza e diffondere informazioni false e altri materiali dannosi.

Elon Musk, che in passato ha chiesto una moratoria sullo sviluppo di alcuni sistemi IA pur promuovendo le proprie iniziative in materia, è stato uno dei più decisi riguardo ai rischi. Musk ha descritto l’IA come una minaccia esistenziale per la nostra civiltà, arrivando a dire: “Se qualcuno ci estromette come civiltà, tutte le scommesse sono da annullare”.

Queste parole forti riflettono il crescente dibattito sulla regolamentazione dell’IA e sulle sue potenziali implicazioni per la società. Mentre la maggior parte degli esecutivi concorda sulla necessità di regolamentare l’IA, rimangono in disaccordo su come farlo.

Le ramificazioni di queste discussioni e le decisioni prese avranno un impatto significativo non solo sul futuro dell’industria tecnologica ma anche sull’economia globale. L’IA promette di rivoluzionare una serie di settori, dall’assistenza sanitaria all’energia, ma la sua implementazione, se non regolamentata adeguatamente, potrebbe comportare rischi significativi.

La sfida per i legislatori sarà quella di bilanciare la necessità di promuovere l’innovazione con la necessità di proteggere i cittadini da potenziali abusi. Come ha dichiarato Chuck Schumer, “Questa è la questione più difficile che il Congresso si trova ad affrontare perché l’IA è così complessa e tecnica”. Questo equilibrio tra innovazione e sicurezza sarà un tema centrale nei dibattiti futuri.

Come possiamo garantire che l’innovazione nell’IA prosegua senza mettere a rischio la sicurezza e i diritti dei cittadini? Questo è il dilemma che dobbiamo risolvere nel prossimo futuro.

Sarà un compito impegnativo, ma è fondamentale per garantire che l’IA possa essere una forza positiva per la nostra società.

Bigino delle posizioni

Elon Musk (X, Tesla, SpaceX): L’IA come minaccia esistenziale

Musk ha espresso preoccupazione per i rischi che l’IA può presentare per la civiltà, sostenendo la necessità di una moratoria su alcuni sistemi IA.

Mark Zuckerberg (Meta): L’importanza dell’Open Source

Zuckerberg ha posto l’accento sull’importanza di uno sviluppo dell’IA trasparente e accessibile, che favorisca l’innovazione.

Sundar Pichai (Google): Il potenziale dell’IA nei settori sanitario ed energetico

Pichai ha sottolineato come l’IA possa risolvere problemi cruciali in campi come salute ed energia.

Bill Gates (Microsoft): Le preoccupazioni sulla sicurezza dell’Open Source

Gates ha espresso preoccupazioni riguardanti i rischi di sicurezza che l’IA open source può comportare.

Sam Altman (OpenAI): L’equilibrio tra innovazione e sicurezza

Altman ha ribadito l’importanza di bilanciare l’innovazione con il bisogno di creare le giuste misure di sicurezza.

Alex Karp (Palantir): Il sostegno all’IA nel settore della difesa

Karp ha sostenuto l’importanza del sostegno governativo all’IA nel settore della difesa, che rappresenta la clientela principale della sua azienda.

Jack Clark (Anthropic): Gli svantaggi dell’Open Source

Clark ha espresso preoccupazioni simili a quelle di Gates, sottolineando i rischi potenziali della diffusione dell’IA open source, che può permettere a soggetti esterni di eludere le misure di sicurezza.

Matteo Flora Professore a contratto (in Corporate Reputation, in CyberSecurity e in Data Driven Strategies) è Imprenditore, ha fondato The Fool, la società italiana leader di Customer Insight, co-fondato The Magician un Atelier di Advocacy e Gestione della Crisi, ed è Partner e co-fondatore dello Studio Legale 42 Law Firm. È Presidente di PermessoNegato APS, l'Associazione no-profit che si occupa del supporto alle vittime di Pornografia Non-Consensuale (Revenge Porn) e co-fondatore del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Digitali. È stato Future Leader IVLP del Dipartimento di Stato USA sotto Amministrazione Obama nel programma “Combating Cybercrime”, conferenziere, da anni presenta "Ciao Internet!" una seguita video-rubrica in cui parla degli Algoritmi e delle Regole che governano Rete, Macchine e Umani. Padrone di un bassotto che si chiama Bit, continua a non saper suonare il pianoforte, a essere ostinatamente Nerd e irresponsabilmente idealista.

