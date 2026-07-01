Per oltre quattro anni il dibattito sui laboratori biologici in Ucraina è stato intrappolato in una falsa alternativa: o si accettava la narrazione del Cremlino su presunte armi biologiche americane ai confini della Russia, oppure si liquidava l’intera questione come propaganda. La recente declassificazione di documenti dell’intelligence statunitense cambia il quadro e impone una riflessione più seria.

La prima conclusione è che Mosca non aveva ragione su tutto. Non emergono prove pubbliche di un programma offensivo di guerra biologica, né elementi che dimostrino attività di weaponization, sistemi di rilascio o catene di comando militari destinate all’impiego di agenti biologici. Questo resta il punto centrale sul quale la Russia non è riuscita a fornire evidenze definitive. Ma esiste una seconda conclusione, altrettanto importante: la questione sollevata dal Cremlino non era una pura invenzione. I documenti oggi resi pubblici confermano l’esistenza di una vasta rete di laboratori e strutture biologiche sostenute finanziariamente dagli Stati Uniti in Ucraina, sviluppate nell’ambito dei programmi di riduzione delle minacce derivati dall’eredità sovietica. Confermano inoltre la presenza di collezioni di agenti patogeni potenzialmente pericolosi, il coinvolgimento di contractor americani e l’esistenza di vulnerabilità di biosicurezza note alle autorità statunitensi. Per una democrazia liberale, la domanda non dovrebbe essere se tali attività fossero legittime. Molte di esse probabilmente lo erano. La vera questione riguarda la trasparenza.

Quando il Dipartimento della Difesa di una superpotenza finanzia infrastrutture biologiche in un Paese confinante con una potenza rivale, l’onere della chiarezza diventa decisivo. In un settore caratterizzato dalla natura dual-use delle tecnologie — utilizzabili sia per scopi sanitari sia per applicazioni militari — la fiducia non può sostituire la verificabilità. È qui che l’Occidente ha commesso un errore politico e comunicativo. Nel tentativo di contrastare la propaganda russa, una parte del dibattito pubblico ha finito per negare o minimizzare fatti che erano sostanzialmente reali. L’assenza di prove di un programma offensivo è stata spesso trasformata nella negazione dell’intera infrastruttura biologica sostenuta dagli Stati Uniti. Oggi la declassificazione restringe lo spazio di quelle smentite assolute. Per chi sostiene l’Ucraina contro l’aggressione russa — e chi scrive continua a farlo senza esitazioni — questo non significa accettare la narrativa del Cremlino. Significa però riconoscere che le democrazie rafforzano la propria credibilità quando affrontano i fatti, non quando li rimuovono. La lezione geopolitica va oltre il conflitto ucraino. In un mondo segnato dalla competizione tra grandi potenze, la sicurezza biologica è diventata una componente strategica al pari dell’energia, dei semiconduttori e delle infrastrutture digitali. Laboratori, sequenziamento genetico, raccolta di dati epidemiologici e gestione di patogeni rappresentano asset di rilevanza nazionale.

Per questo motivo servono meccanismi di verifica più robusti. La Convenzione sulle armi biologiche continua a soffrire dell’assenza di un sistema ispettivo comparabile a quello esistente per le armi chimiche. Questo vuoto alimenta sospetti, accuse reciproche e campagne di disinformazione. L’interesse dell’Europa non coincide né con l’opacità americana né con la propaganda russa. Coincide con la trasparenza. Inventari verificabili, audit indipendenti, controlli multilaterali e catene di custodia certificate sono l’unico antidoto efficace. La declassificazione americana non assolve il Cremlino dalle sue responsabilità nella guerra contro l’Ucraina. Ma ricorda a tutti che la forza dell’Occidente non risiede nella capacità di imporre una narrativa, bensì nella disponibilità a sottoporre le proprie scelte al controllo dei fatti. E, nelle democrazie liberali, i fatti contano sempre più delle convenienze del momento.

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Riccardo Renzi