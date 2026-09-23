Bologna è una città che spesso ha anticipato il Paese. La città che ha brevettato l’idea stessa di università – l’Alma Mater – delle sperimentazioni culturali e politiche, dove le idee hanno l’abitudine di diventare laboratorio. Oggi, sotto le Due Torri, il laboratorio riguarda il centro: Azione, ORA! e Partito Liberaldemocratico cominciano a cercare un terreno comune in vista delle comunali del 2027. Il segnale è arrivato lunedì sera, 21 settembre, alla Casa di Quartiere Giorgio Costa di via Azzo Gardino, nello spazio eventi CostArena. Michele Boldrin, segretario nazionale di ORA!, ha incontrato una platea in larga parte composta da giovani per l’iniziativa «Dove ci collochiamo?», insieme alla segretaria regionale Monica Dibilio e al coordinatore cittadino Andrea Baldinini.

Boldrin ha aperto esplicitamente ad Azione e Pld, proponendo di replicare a Bologna il modello sperimentato a Venezia, dove ORA! è entrato in Consiglio comunale pochi mesi dopo la fondazione. Il metodo, ha spiegato, deve essere quello dei contenuti prima delle alleanze. Sicurezza, affitti, gestione dello spazio urbano e rapporto tra Università ed economia sono i problemi sui quali misurarsi. La giunta Lepore, secondo Boldrin, ha avuto elementi positivi ma «non guarda al futuro» e non ha un vero piano per la città. ORA! ha Boldrin come segretario e Alberto Forchielli come presidente: una guida che tiene insieme elaborazione politica e una regia pragmatica delle alleanze. Nel cantiere bolognese il nome di riferimento di Azione è Marco Lombardo. Il senatore – sempre in prima linea, tra i parlamentari più produttivi della legislatura – ha promosso l’ingresso nel partito dei giovani guidati da Daniele Aiello e sta lavorando alla costruzione di una presenza riformista capace di parlare alla città oltre gli schieramenti tradizionali. Aiello ha accolto l’apertura di Boldrin definendola un’occasione per costruire «un’alternativa di governo forte in città», insieme alle altre forze moderate.

Lombardo porta però la partita anche sul terreno nazionale. La prossima settimana sarà a Bruxelles per una missione dedicata allo Scudo democratico, il pacchetto di strumenti legislativi per contrastare le ingerenze straniere e le operazioni di influenza russa. Il disegno di legge, presentato da Lombardo e Carlo Calenda, punta a rafforzare la protezione del processo democratico. La questione assume un rilievo particolare in vista delle prossime elezioni politiche. L’altro interlocutore è il Partito Liberaldemocratico di Luigi Marattin, rappresentato a Bologna da Salvatore Puzzo, che ha accolto l’apertura di ORA! e rivendica la necessità di un’alternativa «moderata ma non rassegnata», costruita su proposte concrete. Il punto di contatto con Azione e ORA! è proprio questo: meno guerra delle sigle, più programmi.

La dinamica bolognese si inserisce nel progetto nazionale indicato da Piercamillo Falasca, segretario di Europeisti.Eu: «Il bipolarismo è fallito perché hanno fallito i centristi dei due poli». Falasca propone di organizzare entro ottobre un coordinamento di associazioni, movimenti e liste civiche, con un presidio in ogni Comune. E indica Azione come disponibile a mettersi «al servizio di questa sfida». Italia Viva e +Europa, invece, restano a Bologna nel campo largo. Almeno finché qualcuno, nel M5S, non si alzi per contestarli e mandarli via. La partita si gioca dunque su due piani distinti: da una parte chi continua a muoversi dentro le coalizioni esistenti, dall’altra chi tenta di costruire uno spazio autonomo. Gli appelli per costruire un polo europeista si moltiplicano, Bologna mostra una possibile messa a terra.

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Eleonora Tiribocchi