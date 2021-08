Peggiora sempre di più la situazione degli incendi in Calabria. Sono 59 i roghi attivi che stanno distruggendo l’Aspromonte e il reggino. Ma con il passare delle ore si sono spinte oltre minacciando anche i centri abitati. A Catanzaro è andata quasi interamente distrutta la pineta nel quartiere Siano, a nord del capoluogo. Il fumo ha avvolto il carcere, pericolosamente circondato dalle fiamme.

La penitenziaria ha fatto immediatamente rientrare dalle ferie tutto il personale per mettere in sicurezza i 600 detenuti reclusi. “L’aria all’interno del carcere è diventata irrespirabile ed è stato necessario far uscire i detenuti dalle celle e dirottarli in aree meno coinvolte dal fumo, per garantire loro l’incolumità fisica” ha detto Gennaro De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria.

I detenuti sono stati spostati in una zona protetta in tutta fretta, evitando comunque di venire a contatto tra loro. Un’attività che è durata parecchie ore e che si è conclusa nelle prime ore del mattino di giovedì. A rendere tutto più difficile la carenza di acqua all’interno del carcere. Per fortuna non ci sono state vittime e tutto è tornato alla normalità ma lo spavento è stato grande.

“L’aria all’interno del carcere circondato dalle fiamme – racconta il Segretario della UILPA PP –, oltre che rovente, è divenuta irrespirabile, così è stato necessario far uscire i detenuti dalle celle e dirottarli in aree meno coinvolte ed è stata indispensabile tutta la professionalità della Polizia penitenziaria per garantire in ogni circostanza sia l’incolumità dei ristretti, anche a rischio della propria, sia la sicurezza interna, laddove è stato comunque necessario assicurare che i reclusi dei diversi circuiti non venissero in contatto. Il tutto si è protratto sino a mezzanotte, quando pian piano la situazione è andata migliorando e avviatasi verso una normalizzazione, resa ancora più difficile dalla carenza idrica”.

“Proprio questa – pone l’accento De Fazio – è una delle tante vicissitudini che attanagliano la Casa Circondariale di Catanzaro e su cui si chiede uno sforzo alle istituzioni preposte, dal Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria al Comune e alla Regione, affinché si trovi una soluzione alla continua riduzione, se non sospensione, dell’erogazione dell’acqua che interessa sia i padiglioni detentivi sia gli alloggi collettivi del personale e che, specie in questi frangenti, complica e drammatizza ulteriormente la situazione già incandescente”.

Al quartiere Siano, la situazione adesso è tornata alla normalità. Resta la ferita al patrimonio ambientale e danni incalcolabili. Rimane, invece, critica la situazione in Aspromonte dove le fiamme continuano a divorare ettari di bosco. Il Santuario di Polsi resta inaccessibile. Sorvegliate speciali restano anche le faggete della vetusta per tanti roghi che la circondano.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro