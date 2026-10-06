Banditi straccioni, armati del solo necessario, insidiano le acque internazionali mentre le flotte più progredite al mondo, le più tecnologicamente avanzate, restano inattive, ormeggiate nei porti. Intanto la IMO (International Maritime Organization), l’agenzia delle Nazioni Unite che regola l’utilizzo del mare, sollecita il Palazzo di Vetro per una Risoluzione che ribadisca il diritto alla libera navigazione nelle acque internazionali, e stimola i Paesi membri ad adottare ogni misura utile a raggiungere tale obiettivo. Risultati? Zero, o quasi. Gli Stati Uniti riescono in qualche maniera a far transitare alcune unità nello Stretto di Hormuz, qualcuno passa probabilmente dopo aver pagato il pizzo ai Pasdaran, mentre nello stretto di Bab el-Mandeb una sola unità da guerra italiana o poco più scorta i traffici commerciali in transito nel Mar Rosso.

Nessuno che accolga la chiamata alle armi di IMO e tantomeno dell’Europa. Il nostro ministro sollecita un comportamento più collaborativo degli alleati europei, ma le navi di Maersk, il colosso danese dello shipping marittimo, continuano a usufruire della tutela militare italiana mentre le loro fregate ultramoderne restano ormeggiate nei porti della Danimarca. Siamo a una realtà che sfiora il paradosso. Sarebbe interessante sapere cosa succederebbe se un operatore dei trasporti marittimi citasse per danni il governo italiano per non aver la Marina Militare adempiuto a un dovere precipuo, quello di garantire la sicurezza dei traffici commerciali. Un giudice, leggi del tempo ordinario alla mano (non siamo formalmente in guerra), farebbe fatica a non ritenere fondata la richiesta. In fin dei conti, è quello che è accaduto per Ustica, con la condanna del governo, colpevole di non aver garantito la sicurezza dei cieli, a indennizzare Itavia e familiari delle vittime. Anche questo un paradosso? Forse.

Dal non utilizzo – prossimo al paradosso – dello strumento militare, al suo uso sconsiderato, irresponsabile nelle pareti domestiche, cioè in Strade Sicure. Anziché agevolare il riassorbimento di un fenomeno abnorme, restituendo ai loro compiti primari oltre settemila soldati, il governo si prepara a considerare un ampliamento dell’organico, portando a diecimila addetti il supporto alle Forze dell’ordine in mansioni di sicurezza urbana. Uno spreco inaccettabile con il quale non solo non si risolve il problema della sicurezza, ma si compromette l’addestramento dei militari, li si impiega in mansioni non loro, si decurtano le già precarie risorse destinate alla difesa e alla sicurezza del Paese, quelle sì richieste addirittura dal dettato costituzionale.

Quelli citati sono solo due tasselli di un mosaico scomposto, senza un ordine o un senso rispetto all’urgenza e alla necessità di edificare una risposta credibile agli avvenimenti in corso e alla imperscrutabilità delle confrontazioni in tutte le loro declinazioni, dalle più tradizionali alle più tecnologicamente nuove e inaspettate. Allargando l’orizzonte al panorama europeo, si registra un evidente passo indietro rispetto al proposito, ripetuto negli ultimi anni fino allo stucchevole, di metter mano con urgenza a un sistema di difesa comune. È un po’ di tempo che semplicemente non se ne parla più, quasi l’esigenza fosse venuta meno. Difficile non convenire su un generale processo involutivo, su una prolungata battuta di arresto che non trova spiegazione soprattutto perché, pur se complesso, il disegno di uno strumento comune e il percorso per metterlo a punto sono tutt’altro che impossibili.

Probabilmente la ritrosia generalizzata ad adottare i giusti comportamenti ha la sua spiegazione nell’approssimarsi, per tutti, di tornate elettorali in cui le sorti politiche di alcuni sono a forte rischio, forse ultimative. Il vero rischio però è che, lasciando insolute questioni piccole e grandi, domestiche e internazionali, l’accumulo ogni giorno più voluminoso ed esplosivo di situazioni irrisolte, possa rendere ingovernabile il tutto, e tramutare l’entropia diffusa in energia incontrollabile, con le immaginabili catastrofiche conseguenze.

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Leonardo Tricarico