C’è un momento preciso in cui anche uno sport apparentemente immobile come gli scacchi entra nella cultura pop. Non accade per una mossa geniale o per una partita perfetta, ma per uno scandalo. Ed è esattamente ciò che racconta il nuovo documentario di Netflix, I re degli scacchi, inserito nella serie Untold, dedicata alle storie più controverse e discusse dello sport contemporaneo. Al centro del racconto c’è una delle vicende più clamorose degli ultimi anni: la sfida tra Magnus Carlsen, dominatore assoluto della scena mondiale, e Hans Niemann, giovane talento statunitense ancora lontano dall’élite. Una partita come tante, almeno all’apparenza. Ma quando Carlsen perde, succede qualcosa di inedito: il campione si alza, abbandona il torneo e lascia intendere, senza dirlo esplicitamente, che il suo avversario possa aver barato.

Poco dopo, un tweet enigmatico rilancia il sospetto. La frase è di José Mourinho: “Se parlo mi metto in grossi guai”. Un messaggio che vale più di mille accuse e che accende immediatamente il dibattito globale. Il documentario ricostruisce con precisione l’escalation della vicenda, mostrando come il mondo degli scacchi, tradizionalmente silenzioso e rigoroso, si sia trasformato in poche ore in un’arena mediatica. Tra analisi tecniche, accuse velate e indagini interne, emerge anche una delle teorie più controverse e discusse online: quella secondo cui Niemann avrebbe potuto ricevere suggerimenti tramite dispositivi nascosti nel corpo, una ipotesi diventata virale e sintetizzata mediaticamente nel riferimento alle “palline anali”.

Una teoria mai dimostrata, mai confermata, ma capace di trasformarsi in simbolo di un’epoca in cui anche lo sport più cerebrale può essere travolto dalla spettacolarizzazione e dalla disinformazione. Al di là degli aspetti più sensazionalistici, I re degli scacchi affronta un tema molto più profondo: la fragilità della fiducia nello sport moderno. Negli scacchi, il problema del cheating esiste da anni. Non servono doping o scorrettezze fisiche: basta un accesso remoto a un motore di calcolo, un suggerimento invisibile, un algoritmo più forte dell’intuizione umana. Il confine tra genio e sospetto diventa sottilissimo. Carlsen, simbolo di perfezione e controllo, si trova improvvisamente a dubitare non solo dell’avversario, ma dell’intero sistema. Niemann, dal canto suo, respinge ogni accusa e si ritrova al centro di un ciclone mediatico che va ben oltre la scacchiera.

Il merito del documentario è quello di non fermarsi al gossip o alla teoria più estrema, ma di raccontare una storia umana fatta di ego, pressione, reputazione e percezione pubblica. Chi ha ragione? Non è questa la domanda centrale. Piuttosto: cosa succede quando il dubbio diventa più potente della prova? In un’epoca in cui ogni gesto può essere analizzato, condiviso e distorto, anche gli scacchi, il gioco più razionale per eccellenza, diventano terreno di narrazione emotiva e conflitto mediatico. E forse è proprio questo il vero scacco matto raccontato da Netflix: non quello sulla scacchiera, ma quello alla certezza stessa della verità.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

© Riproduzione riservata

Piero de Cindio