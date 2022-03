C’è un filone tra gli appassionati di predizioni e complotti che vuole i Simpsons, la fortunata serie di cartoni animati di Matt Groening, come premonitori di fatti che poi succedono davvero. Anche in occasione della guerra in Ucraina i fan si sono dati a numerose congetture sul web.

Nel 1998 è stato trasmesso un episodio in cui si tratteggiava per vaghe linee uno scenario catastrofico simile a quello che sta succedendo con l’invasione russa in Ucraina. La puntata in questione è la 19 della nona stagione. Il titolo era “Simpson Tide”, in italiano Marinaio Homer.

Nell’episodio, dopo essere stato licenziato per l’ennesima volta da Mr. Burns, Homer decide di arruolarsi in marina e viene spedito in un’esercitazione militare su un sottomarino: peccato per finisca per sparare fuori dal sottomarino stesso il capitano e per dirigere il mezzo militare nelle acque russe. Così iniziano una serie di assurde peripezie come l’ambasciatore russo alle Nazioni Unite che improvvisamente modifica il nome del Paese in quello di Unione Sovietica. Nel frattempo a Mosca si vedono comparire carri armati nelle strade, a Berlino rispunta il muro divisorio e nella Piazza Rossa di Mosca ritorna in vita la salma mummificata di Lenin, mentre l’esercito russo inizia le operazioni per una nuova invasione in Europa.

In realtà non ci sono riferimenti espliciti all’Ucraina. Nella marea web sono comparsi vari meme dei Simpson che citavano quell’episodio e che ricostruivano anche scene con personaggi come Putin, Homer che sul campo di guerra sventola la bandiera ucraina e il nonno Abram con la mimetica dell’Ucraina che imbraccia un fucile con su la scritta 2022. In realtà molti di quei meme sono stati costruiti ad hoc a posteriori con personaggi realmente apparsi negli episodi nel corso degli anni (come Putin) ma in contesti diversi. Questi meme però hanno convinto molti che fossero scene tratte dall’episodio del 1998.

Nell’ episodio in questione non ci sono reali riferimenti alla situazione attuale e precisamente all’Ucraina. Ma come spesso succede per le profezie in tanti ci hanno voluto vedere il presagio di quello che sta succedendo. Non è la prima volta che a episodi dei Simpson si attribuiscono simili premonizioni. È già successo in passato con la premonizione di fatti dai brogli elettorali all’elezione di Trump, passando per la fusione Disney-Fox ai viaggi spaziali di Richard Branson.

“Ci sono due tipi di previsioni de I Simpson. Ci sono le folli coincidenze, come quella di aver previsto la presidenza di Donald Trump, poi ci sono cose come questa in cui sono davvero triste che il presagio si sia avverato, ma di cui non sono sorpreso”, ha dichiarato il produttore esecutivo Al Jean. E ha voluto aggiungere che ” i Simpson sono per la libertà, la libertà di espressione e la libertà ovunque”. Jean ha promesso che I Simpson tratteranno la guerra in Ucraina, parlando di come le pedine dello scacchiere mondiale si sono mosse.

A ogni modo Matt Groening, il padre de I Simpson, ha deciso di pubblicare un tweet eloquente, servendosi soltanto delle immagini: la vignetta della famiglia più famosa d’America che si schiera al fianco dell’Ucraina, sventolandone il vessillo, non è corredata da una didascalia ma soltanto da tre hashtag: #TheSimpsons #Simpsons #Ukraine.

Il produttore esecutivo della serie animata, Al Jean, ha dichiarato che quell’immagine “ha lo scopo di mostrare che ci preoccupiamo per quello che sta succedendo e che abbiamo un’enorme simpatia per il popolo ucraino e vogliamo che questo guerra finisca”.

Jean ha ricordato che in passato assai di rado I Simpson si sono schierati in maniera così esplicita. È accaduto “solo molto raramente quando c’è stato qualcosa di estremamente importante”, o per “una causa che non potrebbe essere più grande”. E in questo caso, a suo avviso, “è in gioco il futuro della democrazia nel mondo”.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

