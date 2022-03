Da quando il conflitto in Ucraina è iniziato, sono emerse numerose profezie da Nostradamus alla veggente Baba Vanga. Un’altra profezia memorabile arriva direttamente dall’Ucraina e riguarda la Madonna apparsa a Hrushiv. La storia religiosa riporta molte apparizioni mariane negli anni dell’Unione Sovietica, ma prima dei pastorelli di Fatima ce ne sarebbe stata una proprio nel paesino ucraino.

Era il 12 maggio 1914 quando la Vergine Maria apparve a 22 contadini che in quel momento stavano lavorando nei campi. La Madonna riportò loro un messaggio che in molti videro come preludio delle parole consegnate ai pastorelli di Fatima ne 1917.

Le parole sarebbero state queste: “Ci sarà la guerra. La Russia diventerà un paese senza Dio. L’Ucraina, come nazione, soffrirà terribilmente per 80 anni e dovrà sopravvivere alle guerre mondiali, ma in seguito sarà libera”. Parole che risuonano oggi come una vera e propria profezia.

Il riferimento alla Russia “senza Dio” potrebbe essere riconducibile alla rivoluzione bolscevica del 1917. Nel 1987 la Madonna apparve ancora una volta in Ucraina, nello stesso luogo. Era passato un anno dal disastro nucleare di Chernobyl. Si racconta che questa volta fu una ragazzina di 12 anni di nome Maria Kyzyn a vedere la Madonna.

La vide comparire nella cappellina sconsacrata di casa sua. Questa volta le parole della Madonna sarebbero state consolatorie: “L’Ucraina diventerà uno Stato indipendente”. Maria comparve nelle sembianze simili a quelle della cosiddetta “Vergine della Tenerezza”, l’icona donata al principe di Kiev Vladimiro il Grande da sua moglie Anna, dopo la conversione del suo popolo al cristianesimo e il “battesimo in massa” nelle acque del fiume Dniepr.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro