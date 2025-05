Il sentiment globale è positivo per oltre l’80%; new pope +73,9%; Prevost +86,4%. Tra le 25 emoji più utilizzate dagli utenti online per commentare l’elezione del nuovo Pontefice, figurano le mani congiunte in preghiera, il lampeggiante della breaking news e le bandiere dello Stato Pontificio e degli Stati Uniti.

Le reaction per Leone XIV

Sono 19.459.566 le reaction totali raccolte nelle ultime 6 ore, dai post pubblici pubblicati su tutti i social media e i siti web con le parole chiave «Pope», «Papa» «Conclave» «Prevost» «new pope». Il post che ha incassato il maggior numero di interazioni (commenti, reaction e condivisioni) è quello pubblicato dall’account Instagram del giornalista Fabrizio Romano, che fino alle 20.00 aveva incassato 808.192 reaction.

Nella ripartizione geografica delle conversioni, troviamo la quota maggiore di parlato negli Stati Uniti, con oltre 9 milioni di interazioni. Gli hashtag #HabemusPapam, scritto dagli utenti con le iniziali in minuscolo, e #Pope ottengono nelle ultime tre ore il maggior numero di frequenza: 12.3mila.

Domenico Giordano Domenico Giordano è spin doctor per Arcadia, agenzia di comunicazione di cui è anche amministratore. Collabora con diverse testate giornalistiche sempre sui temi della comunicazione politica e delle analisi degli insight dei social e della rete. È socio dell’Associazione Italiana di Comunicazione Politica. Quest'anno ha pubblicato "La Regina della Rete, le origini del successo digitale di Giorgia Meloni (Graus Edizioni 2023).

© Riproduzione riservata

Domenico Giordano