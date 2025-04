GE Healthcare, azienda leader nelle tecnologie mediche, ha avviato una collaborazione con Nvidia, punto di riferimento nel settore dell’intelligenza artificiale, per sviluppare sistemi diagnostici autonomi basati sull’IA. L’obiettivo è rendere più efficienti gli esami con raggi X e ultrasuoni, riducendo al contempo il carico di lavoro per i professionisti della sanità.

Gli esami di Raggi x e ultrasuoni

Oggi, raggi X e ultrasuoni sono tra le tecniche di imaging medico più diffuse, con circa 4,2 miliardi di esami eseguiti ogni anno nel mondo. Tuttavia, la crescente domanda, dovuta in gran parte all’invecchiamento della popolazione, ha causato una carenza di personale specializzato, mettendo sotto pressione i sistemi sanitari e rallentando le diagnosi. Per affrontare questo problema, GE Healthcare punta a sviluppare tecnologie autonome in grado di acquisire e analizzare immagini mediche in modo automatico, grazie all’intelligenza artificiale. Questo permetterebbe di alleggerire il lavoro di tecnici e radiologi.

Dati sintetici e simulazioni

Per farlo, l’azienda utilizzerà la nuova piattaforma Nvidia Isaac for Healthcare, che integra strumenti avanzati come Nvidia Omniverse per la simulazione robotica. Inoltre, grazie alla piattaforma Nvidia Cosmos, sarà possibile creare dati sintetici, simulare il comportamento dei sensori e perfezionare gli algoritmi attraverso tecniche di apprendimento automatico. Tutti questi strumenti permetteranno a GE Healthcare di progettare e testare i nuovi dispositivi in ambienti virtuali prima del loro impiego reale.

Alessio D'Amato