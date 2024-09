A volte il coraggio paga, a volte meno. Ma in certi casi si tratta più di incoscienza. Un uomo è stato fermato dopo aver rubato una bicicletta elettrica dentro al tribunale di piazzale Clodio a Roma. Ma la particolarità sta nel fatto che il ladro di biciclette era stato appena liberato dopo la convalida di un arresto per il furto di un’autoradio. E la bicicletta rubata, di grande valore economico, apparteneva a un magistrato che l’aveva legata nel cortile del tribunale con una catena. L’uomo se la sarebbe caricata in spalla e sarebbe uscito dalla cittadella giudiziaria come se niente fosse.

Liberato dopo un arresto, ruba la bicicletta elettrica di un magistrato in tribunale

Dopo la denuncia del furto, avvenuto il 24 aprile scorso, i poliziotti del nuovo dirigente del commissariato Palazzo di Giustizia Giacomo Maggio hanno fatto scattare le indagini, in poco tempo finite grazie all’aiuto delle videocamere di sorveglianza. Sono infatti riusciti a risalire all’identità del ladro, un uomo italiano di 36 anni residente in un comune vicino la Capitale. Ieri gli agenti dello stesso commissariato gli hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. il 36enne è stato quindi portato nel carcere di Regina Coeli.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani