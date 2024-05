“Dovrebbero essere gli odiatori ed essere protetti e curati“. A parlare è Liliana Segre, senatrice a vita, che nel corso del suo intervento al convegno “Le vittime dell’odio”, al memoriale della Shoah a Milano, ricorda le “minacce pazzesche” che riceve e ignora da anni “perché il silenzio mi sembrava la cosa migliore, e mi preoccupo anche di questi odiatori, perché sono una mamma e una donna”.

Segre: “Come posso avere paura di uscire di casa?”

Secondo Segre, sopravvissuta alla Shoah, gli odiatori “dovrebbero essere curati da una équipe di medici. Quando si sanno i nomi, è una preoccupazione della società. Quando ho fatto il vaccino (contro il Covid, ndr) mi hanno scritto come se fossi un untore. Mi augurano la morte? Io ho risposto calma, ho 93 anni e mezzo. Uno che mi augura la morte, io dico che è lui da curare. Sei malato. Ho visto tutto, come vuoi che abbia paura di uscire di casa?”, ha aggiunto Segre.

“Ho vissuto invano”

E’ un fiume in piena la senatrice a vita: “Dico sempre che ho vissuto invano. Per 30 anni sono andata nelle scuole a raccontare ciò che era successo. E ritrovarmi a 94 anni a sentirmi dire ‘stai attenta, stai a casa’… A me piace vivere, sono attiva, ho tante passioni. E dovrei stare a casa perché qualcuno vuole ammazzarmi? No”.

Piantedosi: “Antisemitismo alimenta terrorismo”

La senatrice ha partecipato al convegno, moderato da Enrico Mentana, organizzato dall’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad) su “Le vittime dell’odio”. Presente anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “Dal 7 ottobre abbiamo avuto il 1000% di aumento di segnalazioni di sentimenti d’odio. Abbiamo alzato le barriere ma il sentimento di antisemitismo può alimentare forme di terrorismo”.

“Io noto che nella discussione pubblica c’è una certa sottovalutazione. Negare la parola a qualcuno o assaltare un obiettivo di matrice ebraica, è la cosa più sbagliata. Ogni azione che cela una riproposizione di sentimenti antisionisti e antisemiti va rifiutata da tutti” ha aggiunto Piantedosi.

