Per gli antichi romani l’ozio non era un vizio. La pigrizia aveva altri nomi, ignavia e desidia. L’otium era invece il tempo sottratto agli affari e dedicato a coltivare la mente: studiare, riflettere, progettare. Tanto che il lavoro veniva definito per sottrazione: neg-otium, letteralmente “non ozio”. Prima veniva il pensiero, poi l’attività che serviva a mantenerlo.

La palestra del cittadino e dell’artigiano

Questa gerarchia ha attraversato la nostra storia. Nel Rinascimento il tempo del pensiero smette di essere un ritiro solitario e diventa la palestra del cittadino e dell’artigiano. Nella bottega italiana il fare non è mai separato dal pensare: il progetto precede la costruzione, la bellezza è la forma visibile di un lavoro fatto bene, e quella che Castiglione chiamerà sprezzatura – rendere naturale ciò che è frutto di calcolo e fatica – diventa la cifra di uno stile. Dalla sartoria all’arredo, dall’alimentare alla meccanica di precisione, il “bello e ben fatto” italiano nasce qui: da un’idea di lavoro in cui le mani sono guidate dall’immaginazione e il saper fare è espressione del saper essere.

Poi il baricentro del mondo si sposta. Con le scoperte oceaniche i traffici e la ricchezza scivolano lentamente dal Mediterraneo all’Atlantico: da Venezia, Genova e Firenze ad Anversa, Amsterdam e Londra. Con i mercanti e i banchieri migra anche un’idea di uomo. Nel Nord protestante il lavoro diventa vocazione e il successo economico il segno visibile della grazia: Max Weber vi ha riconosciuto l’origine dello spirito del capitalismo, un’ascesi che non si ritira dal mondo ma lo mette a profitto, e per la quale il tempo non impiegato è tempo sottratto a Dio. Il tempo lungo della riflessione, della conversazione e della vita civile, che la cultura mediterranea aveva messo al centro, diventa sospetto.

Ciò che l’IA non può replicare

La macchina eccelle nella sintassi: calcola probabilità, riconosce schemi, combina dati su scala gigantesca. L’essere umano abita la semantica: il significato, l’intuizione, il giudizio. Ciò che l’IA non può replicare – il giudizio etico, l’empatia, l’immaginazione divergente, la capacità di porre le domande giuste e di decidere a quale fine orientare l’azione – ha bisogno di un tempo non schiacciato dall’urgenza dell’esecuzione. Senza questo tempo, quelle facoltà appassiscono. L’otium torna così a essere ciò che era: non un lusso per perditempo, ma la condizione per non competere con la macchina sul terreno dell’efficienza e vincere su quello del senso e della riflessione.

L’IA non sostituisce figure professionali ma funzioni

I segnali sono già nei dati del mercato del lavoro. L’IA non sostituisce figure professionali ma funzioni: sono esposte soprattutto le attività solo esecutive e non manuali, mentre cresce la domanda di chi progetta, decide, coordina, crea, insegna e cura. Nel triennio 2027-2029 l’Italia avrà bisogno di oltre due milioni di nuovi ingressi, per l’80-90% dovuti ai pensionamenti. Il vincolo, dunque, non è creare lavoro ma trasmettere competenze e saperi da una generazione all’altra. Usata bene, l’IA può diventare lo strumento che rende possibile questo ricambio: più produttività, formazione su misura, meno tempo perso nell’incontro tra domanda e offerta. Usata male, può svuotare i mestieri proprio mentre mancano le persone per esercitarli.

Sul piano delle regole l’Italia ha già indicato una strada. Durante la Presidenza italiana del G7 del 2024 è stato il Ministero del Lavoro a trasformare la centralità della persona nell’uso dell’IA in un impegno condiviso, poi ripreso da OCSE e OIL. La Legge 132 del 2025, prima legge nazionale coerente con l’AI Act europeo, àncora l’intelligenza artificiale alla tutela della persona; le Linee guida del Ministero sull’IA nel lavoro e l’Osservatorio che ne governa l’attuazione ribadiscono tre garanzie: supervisione umana, trasparenza e non discriminazione, protezione dei dati. È la versione giuridica di una convinzione antica: la tecnica deve stare sotto la persona, non al suo posto.

Che cosa possiamo fare

Recuperare le condizioni dell’economia civile nell’epoca dell’IA richiede poche scelte chiare: Sovranità cognitiva: investimenti pubblici e privati, in cooperazione europea, per modelli e dataset italiani ed europei; IA di distretto: strumenti accessibili alle PMI e alle filiere, che sollevino il lavoro dalla fatica ripetitiva e proteggano il sapere tacito; Modello di apprendimento: superare la frattura tra discipline tecniche e umanistiche, formare “artigiani digitali” capaci di porre domande alla macchina; Welfare capacitante e distretti formativi: formazione continua come diritto, legata alle politiche attive e alla bilateralità, prima che le competenze diventino obsolete; Sussidiarietà circolare: Stato, imprese e Terzo settore in connessione, attuando il piano nazionale per l’economia sociale; Aree interne come risorsa: filiere stabili che garantiscano il diritto a restare, unendo fibra ottica, digitalizzazione e saper fare dei distretti e delle filiere.

L’intelligenza artificiale può essere l’occasione per rimettere il fare al servizio del pensare e per restituire al lavoro il suo significato più pieno: contributo al bene comune, non semplice prestazione. Ma solo se decidiamo, noi e non la macchina, a quale idea di uomo e di società deve servire.

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Romano Benini