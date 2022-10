Dopo 44 giorni si conclude l’esperienza a Downing Street di Liz Truss. La prima ministra britannica si è dimessa dal suo incarico ottenuto soltanto sei settimane fa dopo aver perso il sostegno di gran parte del suo partito, i Conservatori inglesi. Un record negativo per quella che voleva essere l’erede di Margaret Thatcher, per stile e per politiche economiche.

In una breve dichiarazione rilasciata ai giornalisti davanti Downing Street, la residenza del primo ministro, Truss ha spiegato di “non poter rispettare il mandato per il quale sono stata eletta dal Partito Conservatore. Per questo, ho parlato con sua maestà il re per comunicargli che mi dimetto da leader del Partito Conservatore”.

“Il governo ha ottenuto risultati sulle bollette energetiche oltre a delineare una visione per un’economia a bassa tassazione e alta crescita che sfrutterebbe le libertà della Brexit – ha rivendicato Truss – Ma riconosco che, data la situazione, non posso portare a termine il mandato per il quale sono stata eletta dal partito conservatore“.

BREAKING: Liz Truss has resigned as PM and Conservative leader, saying she “cannot deliver the mandate” on which she was elected.

