Milano, una città che da sempre ha saputo coniugare tradizione e innovazione, si trova oggi di fronte a una sfida che può diventare una straordinaria opportunità: fare dell’artigianato un settore trainante per la propria economia, creando un modello europeo di eccellenza.

In un’epoca in cui la globalizzazione e la produzione di massa sembrano aver preso il sopravvento, Milano ha la possibilità di riscoprire e valorizzare il suo patrimonio artigianale, fatto di saperi antichi, maestria e creatività. Ma per farlo, è necessario un cambio di paradigma: l’artigianato non deve essere visto come un retaggio del passato, bensì come un settore dinamico e proiettato verso il futuro. Alla recente Assemblea di Confartigianato Milano e Monza Brianza, tenutasi in occasione di Artigianato in Fiera, si è detto come la chiave stia nell’integrazione tra tradizione e innovazione tecnologica. Gli artigiani milanesi devono abbracciare le nuove tecnologie digitali, dalla progettazione 3D all’e-commerce all’Intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, la città deve investire nella formazione tecnologica di alto livello, creando sinergie.

Proviamo ad immaginare un futuro in cui i laboratori artigiani di Milano siano hub di innovazione, dove i giovani talenti possano trovare opportunità di lavoro qualificato e contribuire alla crescita economica della città. Milano – anche questa volta – ha l’occasione per costruire una visione e perfino stabilire un nuovo paradigma: un modello di artigianato metropolitano a livello europeo, attirando investimenti e talenti.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione