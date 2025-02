Il Riformista in diretta oggi per parlare di strategie per tornare a crescere e del mercato del lavoro che cambia. Sul sito del quotidiano e sui canali YouTube e Facebook dalle 12.00 alle 13.00 si confronteranno con il direttore Claudio Velardi, moderati da Aldo Torchiaro, alcuni esperti che sul tema daranno un loro punto di vista originale. Ci sarà Chicco Testa, ex parlamentare e a lungo dirigente nel settore energetico e dell’innovazione; la giurista Serena Sileoni, che interverrà sul quadro normativo che regola il lavoro che cambia; il giuslavorista Romano Benini, consulente della Ministra del Lavoro, Calderone; l’esperto di finanza e gestore di asset Fabio Scacciavillani. Lunedì la ministra Calderone ha preso parte al convegno pro- mosso sulle materie Stem da Formiche, dove ha tra l’altro detto: «Bisogna ragionare sui talenti, il mondo non si muove alla stessa velocità della tecnologia, tanto è vero che i laureati nelle discipline Stem non basteranno».