È una tragedia quella che ha investito nelle ultime ore Arturo Vidal, calciatore cileno con trascorsi in Italia tra Juventus e Inter. Il padre del centrocampista è stato trovato morto nelle strutture del Club Hipico di Santiago, in cui il campione possiede alcuni cavalli. Secondo le prime informazioni l’uomo, 61 anni, avrebbe accusato un malore mentre si trovava all’ippodromo.

Il rapporto tra padre e figlio era stato sempre travagliato. Il centrocampista non aveva mai perdonato al padre il fatto di aver abbandonato la famiglia in gioventù, quando Arturo aveva soli cinque anni. I figli di Erasmo Vidal avevano dovuto fare enormi sacrifici. Il malore che ha colpito l’uomo si sarebbe consumato intorno alle 9:15 locali, aperta un’indagine per chiarire e accertare le dinamiche dell’accaduto.

Erasmo Vidal, secondo le prime versioni sulla tragedia, avrebbe sofferto un malore all’interno dell’ippodromo. I paramedici che si trovavano nella struttura sono intervenuti ma senza successo: non sono riusciti a rianimare l’uomo. Il motivo del decesso al momento sembra essere quello di un arresto cardiorespiratorio per shock ipovolemico. La tragedia si è consumata alla vigilia della finale d’andata della Coppa di Brasile.

Vidal al momento gioca con il Flamengo, a San Paolo. Domani la sfida con il Corinthians. Al momento il cileno non è considerato tra i titolari ma il suo apporto dalla panchina è spesso risultato decisivo per la squadra allenata da Dorival Junior. Vidal aveva giocato titolare nell’ultima vittoria del Flamengo con il Cuiaba di sabato scorso. Secondo Cahe Mota, giornalista di Globo Esporte, Vidal avrebbe chiesto di restare con la squadra con un compromesso: “Il Flamengo andrà intorno alle 14 all’aeroporto e l’intenzione è che Vidal continui con la delegazione alla finale di Coppa del Brasile”. Il giornalista ha aggiunto che “il cileno in un primo momento ha chiesto di viaggiare e al momento è accolto dai compagni dopo il forte colpo per la morte del padre”. La nota di cordoglio del Flamengo: “Il Club del Flamengo piange la morte di Erasmo Vidal, padre del nostro calciatore Arturo Vidal. Auguriamo forza in questo momento così difficile e ci uniamo al dolore della famiglia”.

Il Club Hipico ha rilasciato un comunicato per annunciare la morte del padre del centrocampista. “All’arrivo sul posto, l’ambulanza ha prestato i primi soccorsi cercando di rianimarlo, ma le sue condizioni erano già molto gravi. Dopo la sua morte è stato constatato l’arresto cardiorespiratorio”. Il padre del calciatore esercitava una supervisione costante presso il Club dove il figlio possedeva dei cavalli. Erasmo Vidal nel 2015 era stato arrestato per possesso di droga.

