“Spero mi rispetterete: sono gay”. Così nel bel mezzo di una domenica pomeriggio, Iker Casillas, l’ex portiere, oggi 41enne, di Real Madrid e della Nazionale spagnola ha lanciato in pasto al web l’inaspettata notizia. L’ha cancellato un’ora e mezza dopo ma la notizia aveva già fatto il giro del mondo. Si è trattato di una provocazione. È stato evidente infatti anche dalla risposta dell’ex compagno di nazionale Charles Puyol, un tempo avversario con la maglia del Barcellona: “È il momento di raccontare la nostra storia”, e cuoricino allegato.

Casillas è un ex calciatore spagnolo, di ruolo portiere. È stato campione del mondo nel 2010 e campione d’Europa nel 2008 e nel 2012 con la nazionale spagnola. Annoverato tra i migliori portieri di tutti i tempi, ha legato il suo nome al Real Madrid, con cui in 16 anni di militanza ha vinto cinque campionati spagnoli, due Coppe del Re, quattro Supercoppe spagnole, tre UEFA Champions League, due Supercoppe UEFA, due Coppe Intercontinentali e una Coppa del mondo per club FIFA. Con il Porto ha conquistato due campionati portoghesi, una Coppa del Portogallo ed una Supercoppa portoghese. È stato nominato cinque volte miglior portiere dell’anno dalla IFFHS (primato condiviso con Manuel Neuer e Gianluigi Buffon).

L’ex portiere è balzato più volte non solo alle cronache sportive ma anche a quelle rosa. La vicenda del tweet cancellato potrebbe essere legata ai gossip che girano sul suo conto. Secondo i rumors sarebbe infatti legato all’attrice Alejandra Onieva, protagonista di alcune soap opera molto popolari in Spagna, ex cognata di Tamara Falcó, precedente fiamma dell’ex portiere e sua grande amica. Al tweet hanno creduto in tanti e quando la faccenda stava diventando una valanga Casillas ha deciso di cancellare il tweet.

Ha anche provato a rimediare con un altro tweet risuonato un po’ maldestro: “Account hackerato. Per fortuna tutto in ordine. Mi scuso con tutti i miei follower. E, naturalmente, le scuse maggiori vanno alla comunità Lgbt”, ha scritto un’ora più tardi.

Con l’infelice uscita forse l’ex calciatore avrebbe voluto rispondere alle decine di flirt che gli sarebbero stati attribuiti dopo la separazione dalla Carbonero: ultimo in ordine di tempo, quello con Shakira, dopo la fine della storia della cantante con Piqué. Qualche mese fa il suo nome era stato associato a María José Camacho, relazione subito smentita dall’ex calciatore.

Nelle ore successive, il calciatore australiano Josh Cavallo, che un anno fa aveva fatto comingout con un video sui profili social del club per cui gioca, l’Adelaide United, ha commentato in maniera dura l’accaduto. “È disdicevole che Casillas e Puyol scherzino in questa maniera su un coming out nel calcio. È un percorso complicato che tutte le persone Lgbtq+ devono fare. Vedere leggende del calcio e miei idoli irridere così un coming out e la mia comunità è una mancanza di rispetto”.

@IkerCasillas and @Carles5puyol joking and making fun out of coming out in football is disappointing. It’s a difficult journey that any LGBTQ+ ppl have to go through. To see my role models and legends of the game make fun out of coming out and my community is beyond disrespectful pic.twitter.com/Yp88aQyyTV

— Josh Cavallo (@JoshuaCavallo) October 9, 2022