Il loro resterà probabilmente uno dei baci più famosi della storia. La loro una delle love story più raccontate di sempre. Lui, Iker Casillas, calciatore, portiere della nazionale spagnola e campione del mondo. Lei, Sara Carbonero, famosa e affascinante giornalista sportiva della tv spagnola. Era l’estate 2010, quella dei Mondiali in Sudafrica, davanti alle telecamere di mezzo mondo lei lo stava intervistando quando lui ha interrotto le domande e l’ha baciata appassionatamente. Il portiere del Real Madrid colse in contropiede la cronista alla fine della finale dei Mondiali vinti 1-0 dalla Spagna sull’Olanda. Fu così che i due rivelarono al mondo la loro storia d’amore.

I due si erano conosciuti alla Confederations Cup del 2009. L’amore sarebbe scoppiato qualche mese dopo. Poi il bacio che fece il giro del mondo. Sara, che oggi guida lo sport di Mediaset Spagna e Iker si sposarono in gran segreto a Madrid nel marzo del 2016. Dalla loro unione sono nati due figli, Lucas e Martin. Nel momento clou del loro amore arrivano le disgrazie. Prima l’infarto durante l’allenamento con il Porto per lui e il ricovero d’urgenza. In quei giorni Sara pubblicò una foto di due mani che si stringono, in ospedale: “La vita a volte ha un modo strano per ricordarci di festeggiare ogni battito”.

Neanche un mese dopo, il post in cui lei stessa annunciò di aver scoperto un tumore alle ovaie, di essere stata operata e di “avere davanti ancora qualche mese di trattamenti”. “So che la strada sarà dura”, scrisse Sara. Iker Casillas due giorni prima dell’annuncio della moglie aveva festeggiato i 38 anni ma aveva ammesso: “Non è stato un grande compleanno. Sono sicuro che tutti hanno vissuto momenti che hanno lasciato ricordi sgradevoli. Non siamo immuni a ciò che ci accade, ma ho dovuto comunque posare davanti all’obbiettivo e mostrare questa faccia allegra. E devo essere felice, perché sono ancora qui con voi!”.

Nonostante le difficili prove affrontate insieme, i due si sono separati nel marzo del 2021. Tra le cause della separazione, secondo la stampa scandalistica spagnola, le tante relazioni extraconiugali di Casillas, scoperte e fin lì perdonate dalla moglie. I gossip sulla vita sentimentale di Casillas si sono sempre rincorsi sulla stampa rosa. Poi il caso del tweet con cui l’ex calciatore dichiarava di essere gay, poi cancellato. Poco dopo un altro tweet risuonato un po’ maldestro: “Account hackerato. Per fortuna tutto in ordine. Mi scuso con tutti i miei follower. E, naturalmente, le scuse maggiori vanno alla comunità Lgbt”, ha scritto un’ora più tardi.

La vicenda potrebbe essere legata ai gossip che girano sul suo conto. Secondo i rumors sarebbe infatti legato all’attrice Alejandra Onieva, protagonista di alcune soap opera molto popolari in Spagna, ex cognata di Tamara Falcó, precedente fiamma dell’ex portiere e sua grande amica. Con l’infelice uscita forse l’ex calciatore avrebbe voluto rispondere alle decine di flirt che gli sarebbero stati attribuiti dopo la separazione dalla Carbonero: ultimo in ordine di tempo, quello con Shakira, dopo la fine della storia della cantante con Piqué. Qualche mese fa il suo nome era stato associato a María José Camacho, relazione subito smentita dall’ex calciatore.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

