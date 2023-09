Dalla mezzanotte di oggi in poi si attendono nuovi e vigorosi temporali in arrivo in Lombardia. Il Centro di Monitoraggio Rischi Naturali della Regione ha emesso un’allerta di livello arancione, indicando una moderata possibilità di piogge intense, e di livello giallo per il rischio idrogeologico e idraulico, considerato ordinario. Palazzo Marino ha deciso di vietare l’accesso ai parchi cittadini per l’intera giornata di domani, invitando i cittadini milanesi a non rimanere o sostare con le proprie automobili, sotto gli alberi, le impalcature dei cantieri, i dehors e le tende.

Nel suo avviso, il comune avverte: “È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento”. I danni dello scorso luglio, quando a Milano un centinaio di alberi sono stati abbattuti dal vento, sono ancora sotto gli occhi di tutti, tanto da contribuire a causare, assieme alle inondazioni, e temporali, danni per oltre 40 milioni di euro.

Il Centro operativo comunale della Protezione Civile sarà in stato di allerta per monitorare i livelli dei fiumi Seveso e Lambro, oltre a coordinare eventuali interventi nella città.

Solo pochi giorni fa, nella notte tra giovedì e venerdì, il primo ha superato gli argini in diversi punti della zona nord della città. Un campanello d’allarme, nella speranza che non si tratti di un’altra giornata da ricordare.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco