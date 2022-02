Si è spacciato per il figlio, facendosi consegnare dalla madre 5mila euro in contanti più i gioielli presenti in casa per coprire una “operazione finanziaria andata male“. E’ une delle ultime truffe messa a segno da veri e propri esperti ai danni di una donna di 72 anni residente a Cosenza. Quest’ultima, letteralmente tempestata di telefonate, sia sul cellulare che sulla rete fissa presente in casa, è stata addirittura convinta ad uscire dall’abitazione per andare in banca e prelevare tutti i suoi risparmi da consegnare al corriere delle Poste su indicazione del finto-figlio.

L’episodio si è verificato nella tarda mattinata dello scorso 11 febbraio nella città calabrese. La vittima, così come emerge dalla denuncia presentata ai carabinieri della stazione di Cosenza nord, era in casa insieme alla figlia quando ha ricevuto la prima telefonata di un uomo che si spacciava per il figlio. “Ciao mamma, ascoltami bene: ora viene il corriere delle Poste per prendere dei soldi. Mi servono 5800 euro dopo un’operazione finanziaria andata male”.

La donna, dopo qualche titubanza iniziale (non riconosceva la voce del figlio che si è giustificato: “ho il raffreddore“), si è lasciata convincere anche perché poco dopo su cellulare è arrivata la telefonata dal “direttore” delle Poste che annunciava l’arrivo del corriere. Passano pochi minuti e, mentre la donna era al telefono sia con il finto-figlio che con il (finto) direttore dell’agenzia, citofona il corriere. A rispondere è la figlia della donna che lo fa salire ed entrare in casa.

Una volta dentro, la nonnina consegna il denaro contante in possesso (circa 100 euro) più i gioielli che custodiva in due diverse parti dell’abitazione. Il corriere, che aveva il volto parzialmente coperto da una mascherina chirurgica, mette tutto nello zaino. Ma la refurtiva non soddisfa i tre truffatori. Così il finto-figlio riesce a convincere la mamma a uscire di casa per recarsi nella vicina filiale di Banca. Sono passate da poco le 13 e la donna riesce a farsi consegnare l’intera somma presente sul conto corrente (4.900 euro). All’uscita incontra poco distante, nei pressi di piazza Loreto, il corriere che prende i soldi e si allontana a piedi.

La 72enne torna a casa e dopo alcune ore risponde alla telefonata del figlio, questa volta quello vero. “Mamma tutto bene? Ti sto chiamando da diverso tempo, perché non rispondi?” chiede l’uomo. “Tu mi avevi detto di non rispondere” replica la donna che poi racconta quanto accaduto e realizza di aver subito una truffa da oltre 5mila euro.

Le indagini avviate dai carabinieri stanno vagliando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona nel tentativo di identificare il corriere entrato in azione sia nei pressi dell’abitazione che della banca.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

