La nostra società è in trasformazione e la complessità dei rischi aumenta. Per affrontare i nuovi bisogni di protezione delle famiglie e delle imprese, i nuovi rischi connessi alla trasformazione digitale, le nuove sfide economiche e commerciali in un quadro di instabilità geopolitica inedita, le nuove regole in tema di sostenibilità e di compliance serve una conoscenza aggiornata e una nuova leadership nel settore assicurativo.

Servono figure sempre più professionali e preparate, capaci di misurarsi con le nuove tecnologie e il nuovo orizzonte di rischio. Per questo l’Ania e la Luiss Business School hanno sviluppato il Major Insurance Management dell’Executive Master in Financial Management, percorso formativo altamente professionalizzante che consente di acquisire e perfezionare le competenze e le capacità indispensabili per affrontare le complessità del mercato assicurativo. Un percorso formativo che mira a formare figure professionali e leader in grado di raccogliere le sfide derivanti dalle dinamiche evolutive del settore dettate dalla trasformazione digitale e dai regimi di sostenibilità e compliance introdotti a livello istituzionale nazionale e internazionale.

Una collaborazione di grande spessore culturale e pedagogico visto che, secondo l’ultima classifica del Financial Times, la Luiss si trova al 54° posto nella lista dei primi cento programmi mondiali di Management. Il corso parte il 4 prossimo novembre e ha una durata di un anno. È organizzato secondo la formula part-time che, concentrando l’impegno dei partecipanti nei week-end, permette di conciliare l’attività formativa con la carriera professionale. Il Master è rivolto a giovani professionisti con esperienza lavorativa che già operano nel settore assicurativo o che desiderano intraprendere un percorso di carriera in quest’ambito. Per partecipare al “Major in Insurance Management” è necessario possedere una laurea magistrale (o di vecchio ordinamento), una significativa esperienza di lavoro (non necessariamente nell’area finanziaria), una buona conoscenza della lingua inglese, e una forte motivazione.

Il programma didattico prevede corsi “core”, dedicati alle tecniche fondamentali di Financial Management e corsi di specializzazione, che forniscono conoscenze approfondite, strumenti operativi e competenze tecniche utili a ricoprire efficacemente ruoli di responsabilità all’interno dell’Insurance Management. L’Executive Master in Financial Management – Major in Insurance Management è un master universitario di II livello. Al termine del percorso i partecipanti riceveranno il Diploma di Master e verranno rilasciati 60 crediti formativi Universitari (cfu). Per ottenere il diploma e i cFU sarà necessario frequentare almeno l’80% delle attività di formazione, superare le verifiche periodiche e la valutazione della prova finale. Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito dell’ANIA.

Vittorio Ferla Journalist, author of #Riformisti, politics, food&wine, agri-food, GnamGlam, libertaegualeIT, Juventus. Lunatic but resilient

© Riproduzione riservata

Vittorio Ferla